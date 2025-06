Cụ ông 60 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, tiên lượng tử vong 90% được bác sĩ Hải Phòng cứu sống nhờ cách hạ thân nhiệt còn 34 độ C

Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Mạnh Thắng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một trường hợp ngừng tuần hoàn bằng phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy.

Bệnh nhân là ông L.V.H, 60 tuổi, trú tại xã Bát Trang, huyện An Lão, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở An Đồng lúc 16h30 ngày 28/5/2025 trong tình trạng ngừng tuần hoàn ngoài viện do nhồi máu cơ tim cấp, mất ý thức. Thời gian no-flow (khoảng thời gian từ khi ngừng tim đến lúc bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực) kéo dài khoảng 10 phút.

Trước đó khoảng 10 ngày, bệnh nhân có dấu hiệu đau ngực trái, cảm giác nặng, tức, từng cơn kéo dài khoảng 5 phút. Ngày 24/5/2025, bệnh nhân đi khám và được phát hiện tăng men gan, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp.

Khoảng 2 tiếng trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện cơn đau thắt ngực sau xương ức, lan lên cổ, kèm theo vã mồ hôi, khó thở dữ dội. Lúc 16h25, khi đang trên đường đến bệnh viện, người nhà phát hiện bệnh nhân tím tái, ngừng tim ngừng thở và lập tức đưa vào cấp cứu.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Nhiệt độ của người bệnh được đưa về mức 34 độ , duy trì liên tục trong vòng 36 tiếng cùng các biện pháp hồi sức và chăm sóc đặc biệt.

Tại Khoa Khám bệnh – Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở An Đồng, bệnh nhân L.V.H, 60 tuổi, được xác định trong tình trạng nguy kịch: đồng tử giãn hai bên, suy tim, suy hô hấp, men tim tăng rất cao, bụng chướng, huyết áp hạ (88/52 mmHg), ngừng tuần hoàn nghi do sốc tim và nhồi máu cơ tim cấp. Nguy cơ tử vong được đánh giá trên 90%.

Ngay lập tức, bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn bằng ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện, đặt ống nội khí quản và sử dụng thuốc vận mạch Adrenalin. Sau 5 phút, bệnh nhân có nhịp tim và mạch trở lại, đồng tử co lại. Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực cơ sở An Đồng để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành điều trị bằng thuốc vận mạch liều cao, lọc máu liên tục và đặc biệt là hạ thân nhiệt chỉ huy – một kỹ thuật hiện đại giúp bảo vệ não. Nhiệt độ cơ thể bệnh nhân được đưa về mức 34°C và duy trì liên tục trong 36 giờ, kết hợp với các biện pháp hồi sức và chăm sóc tích cực.

Sau một ngày điều trị, bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục: tri giác cải thiện, giảm dần thuốc vận mạch, chỉ số SpO2 và huyết áp ổn định. Đến ngày thứ 5, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, ngừng sử dụng thuốc vận mạch. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Tim mạch can thiệp để chụp động mạch vành, phát hiện hẹp 90% động mạch vành phải (RCA) và được can thiệp đặt stent kịp thời.

Những ngày tiếp theo, bệnh nhân được cai thở máy, rút ống nội khí quản trong sự vui mừng của gia đình và đội ngũ y bác sĩ. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, dự kiến ra viện vào ngày 11/6/2025.

Thạc sĩ, Bác sĩ Đặng Quang Chung – Trưởng Khoa Hồi sức tích cực cho biết: “Ngừng tuần hoàn là tình trạng mất đột ngột chức năng co bóp của tim, thường có tỉ lệ tử vong rất cao. Dù kỹ thuật hồi sinh tim phổi đã có nhiều tiến bộ, nhưng chỉ khoảng 10% bệnh nhân sống sót đến thời điểm nhập viện.

Nhiều trường hợp dù cứu sống được tim nhưng vẫn gặp tổn thương não nghiêm trọng. Phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy là một kỹ thuật hiện đại đã được chứng minh hiệu quả trong việc bảo vệ não, góp phần cải thiện tiên lượng và chất lượng sống cho bệnh nhân sau ngừng tuần hoàn.”

Theo Cổng TTĐT Thành phố Hải Phòng