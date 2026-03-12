Cư dân mạng xứ Trung đang phát cuồng với dứa ruột hồng "bánh bèo": Quả xịn hét giá gần 3 triệu đồng, đáng tiền hay chỉ là mác "thuế IQ"?

Nếu thường xuyên lướt mạng xã hội thời gian gần đây, hẳn các chị em sẽ không ít lần bắt gặp hình ảnh những trái dứa bổ ra có phần ruột màu hồng phấn ngọt ngào, nhìn thôi đã thấy mê chữ ê kéo dài. Được mệnh danh là "Hermes trong giới hoa quả", những trái dứa hồng này đang tạo nên một cơn sốt thực sự từ đại lục sang tận Hong Kong. Người khen nức nở bảo ăn đáng đồng tiền bát gạo, kẻ chê bai nói đây chỉ là "thuế trí tuệ" đánh vào thói quen thích sống ảo của hội con gái.

Vậy rốt cuộc, trái dứa màu hường mộng mơ này có gì đặc biệt mà lại hot đến thế, và hương vị thực sự của nó có xứng đáng với mức giá "trên trời" hay không? Chị em cùng bóc tách xem sự thật đằng sau loại quả xa xỉ này nhé.

Nguồn gốc sang chảnh và mức giá khiến nhiều người "bật ngửa"

Về xuất thân của trái dứa này, nó hoàn toàn không phải là sản phẩm nhuộm màu hóa học hay lai tạo độc hại, mà là giống dứa Pinkglow xịn xò được nghiên cứu và phát triển suốt 17 năm trời, và hiện tại chỉ được trồng duy nhất tại vùng đất Costa Rica xa xôi.

Nghe cái mác "độc quyền toàn cầu" là thấy sặc mùi tiền rồi đúng không?

Quả thực, để một trái dứa hồng ra đời, người nông dân phải mất tới 26 tháng chăm bẵm, sau đó lại dùng dây chuyền lạnh vận chuyển bằng đường hàng không để giữ độ tươi ngon tuyệt đối. Thế nên, giá của nó khi về đến tay các "thượng đế" xứ Trung thường rơi vào khoảng 780 đến 880 tệ một quả (tương đương khoảng 2,7 đến 3,3 triệu đồng tiền Việt). Thậm chí nếu đóng hộp quà xịn xò thì giá còn cao hơn nữa.

Nhìn lại trái dứa mật, dứa dại mười nghìn một quả ở chợ nhà mình, tự nhiên thấy trái dứa hồng này cứ như một nàng công chúa cành vàng lá ngọc vậy, chênh lệch giá lên tới cả gần 80 lần cơ mà. Nhưng đắt xắt ra miếng, cái màu hồng phấn tự nhiên từ ngoài vào đến tận lõi của nó đúng là sinh ra để dành cho các bức ảnh nghìn like trên mạng xã hội, hội chị em cứ nhìn thấy là y như rằng mê tít thò lò.

Hương vị thực sự: Đỉnh cao ẩm thực hay chỉ là "cú lừa" nhan sắc?

Khui giá xong thì câu hỏi to đùng mà chị em nào cũng thắc mắc là: "Thế ăn nó có ngon không hay chỉ được cái mã?". Theo như chia sẻ chân thật từ những người có hầu bao rủng rỉnh đã mạnh tay làm "chuột bạch", thì điểm cộng lớn nhất của dứa hồng là bạn hoàn toàn không cần phải ngâm nước muối trước khi ăn.

Thịt dứa cực kỳ mềm, cắn một miếng là nước tươm ra ngập chân răng, độ ngọt vừa vặn đan xen chút chua nhẹ cực kỳ hài hòa, không hề có cảm giác rát lưỡi hay gắt họng như dứa vàng thông thường. Đặc biệt, nó còn phảng phất một mùi thơm ngọt ngào giống như kẹo vậy. Tuy nhiên, nếu mang lên bàn cân soi xét kỹ lưỡng với những loại dứa vàng cao cấp hiện nay thì sự chênh lệch hương vị không thực sự quá lớn đến mức phải bỏ ra số tiền gấp mấy chục lần.

Nói một cách công bằng, trong cái giá hơn 3 triệu đồng ấy thì hết 7 phần là tiền mua cái mác "độc lạ", "màu sắc bắt mắt" và "đẳng cấp sống ảo" rồi. Nhiều người ăn xong cũng đành chép miệng thừa nhận rằng, mua để biếu tặng, để trải nghiệm cho biết mùi sang chảnh thì ok, chứ để mua ăn hàng ngày thì đúng là đang nộp "thuế màu sắc" cho sự tò mò của bản thân.

Bí kíp "đu trend" tiết kiệm: Bắt máy bay sang Hong Kong lùng máy bán tự động!

Thế nhưng, nhiều chị em vẫn đang cuồng cái màu hồng xinh xỉu ấy mà túi tiền lại không cho phép vung tay quá trán, thì cộng đồng mạng lại vừa kháo nhau một bí kíp "đu trend" cực kỳ tiết kiệm và thú vị. Đó là săn dứa hồng tại các máy bán hàng tự động ở Hong Kong. Chuyện là dạo gần đây, một số người đi du lịch và ghé qua khu trung tâm sầm uất China Hong Kong City đã tình cờ phát hiện ra một chiếc máy bán dứa hồng tự động nằm ở tầng UG.

Điều đáng nói là giá của nó ở đây "dễ thở" hơn rất nhiều, chỉ khoảng 98 đô la Hong Kong (tầm 300 nghìn đồng Việt Nam). Chỉ với số tiền bằng vài ly trà sữa, các nàng đã có ngay một trái dứa hồng nguyên bản để thỏa sức check-in. Mua xong mang lên khu vực sân thượng, lấy bối cảnh là cảng Victoria hoa lệ để chụp ảnh thì đúng là "phong sát" mọi ánh nhìn trên mạng xã hội.

Có cô nàng còn kể lại trải nghiệm mang dứa hồng vào nhà hàng cắt ra ăn ké, ngay lập tức bị bao nhiêu người vây quanh hỏi han vì màu sắc quá đỗi độc lạ. Chia cho mỗi người một miếng nhỏ nếm thử, tự nhiên thấy không khí vui vẻ hẳn lên. Chỉ 300 nghìn mà mua được sự chú ý, mua được niềm vui lan tỏa và một rổ ảnh đẹp thì giá trị cảm xúc mang lại quả thực đã quá "hời" rồi.

Thế mới nói, ăn uống thời nay đôi khi không chỉ là để no bụng, mà còn là để chiêu đãi đôi mắt và xoa dịu tinh thần nữa các chị em ạ. Tóm lại, tiền là do mình làm ra, chi tiêu sao cho mang lại niềm vui và sự thỏa mãn cho chính bản thân mình mới là điều quan trọng nhất, lâu lâu "phù phiếm" một chút với những thứ xinh đẹp cũng là một cách yêu bản thân cực kỳ hiệu quả đấy!