Cư dân kể thời điểm phát hiện Tiktoker tử vong trong căn hộ ở Hà Nội, chủ nhà gọi nhiều lần không được

Sau nhiều cố gắng mà không liên lạc được với nạn nhân, chủ nhà đã nhờ ban quản lý và bảo vệ mở cửa căn hộ thì phát hiện sự việc.

Sự việc phát hiện thi thể nam Tiktoker trong căn hộ chung cư cao cấp ở phường Tây Mỗ, TP Hà Nội tối 29/7 đã gây xôn xao dư luận. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nạn nhân trong vụ việc là Đỗ A.T. (SN 1991, quê ở Lào Cai), là một Tiktoker được khá nhiều người biết đến trên mạng xã hội.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, nhiều dư dân sinh sống tại tòa nhà cho biết, họ thường gặp nạn nhân ở thang máy hoặc sảnh chung cư. Bà Nguyễn T.H. (60 tuổi), cư dân cùng tòa nhà kể thường xuyên gặp nạn nhân. Theo bà H., thoạt nhìn ai cũng thấy sợ nhưng nhìn gương mặt thì rất hiền lành.

Chị Lê H.A. (40 tuổi) nói biết anh T. vì khá nổi tiếng trên mạng. Chị nhận xét anh nạn nhân là người sống khép kín, ít nói. Khi chị A. chủ động chào hỏi thì anh T. mới đáp lại. Khi đã quen mặt, nam thanh niên đều chào hỏi lễ phép mỗi lần gặp chị A.



Khu chung cư nơi phát hiện vụ việc. (Ảnh: Như Hoàn)

Sống cùng tầng với nạn nhân, chị Đỗ V.N. (26 tuổi) cho hay anh T. thuê căn hộ tại tầng 20, và thỉnh thoảng 2 người có gặp nhau. Theo chị N., khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29/7, chủ căn hộ đến gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời.

Vì quá lâu không liên lạc được, chủ nhà đã nhờ ban quản lý và nhân viên bảo vệ hỗ trợ mở cửa. Khi cửa vừa mở thì mọi người bàng hoàng phát hiện anh T. đã tử vong bên trong căn hộ nên lập tức trình báo công an. Chị N. nói thêm, khi đó, mọi người đứng bên ngoài căn hộ theo dõi rất đông không ai dám vào. Khi lực lượng chức năng có mặt, khu vực tiếp tục được phong tỏa, người dân không được tiếp cận.

Tối 29/7, sau khi gõ cửa nhiều lần mà không có ai mở, chủ nhà đã nhờ ban quản lý và bảo vệ mở cửa căn hộ thì phát hiện sự việc.

Liên quan đến sự việc, thông tin trên Tạp chí Phụ nữ mới, đại diện Công an phường Tây Mỗ cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo và tiếp cận căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tử vong trên giường, trong tư thế đắp chăn. Bước đầu chưa ghi nhận dấu hiệu của một vụ án mạng.

Cơ quan chức năng đang xác minh trước thời điểm anh T. tử vong có ai đến căn hộ hay không, đồng thời làm rõ các hoạt động của nạn nhân trước khi xảy ra vụ việc. Cơ quan công an sẽ kết luận nguyên nhân tử vong sau khi có đầy đủ kết quả điều tra.

Vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ.