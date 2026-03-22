Cụ bài 102 tuổi vẫn tự may tất vá giày, tiết lộ bí quyết sống thọ: Loại nước bà uống mỗi ngày khiến nhiều người bất ngờ

Khi con người già đi, họ phải đối mặt với các vấn đề như lão thị và run tay, khiến ngay cả việc xâu kim cũng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, tại Chiết Giang, Trung Quốc, một cụ bà 102 tuổi không chỉ có sức khỏe tốt mà còn có thị lực sắc bén và vẫn có thể tự vá tất và khâu đế giày. Bí quyết trường thọ của bà là gì?

Theo báo Taizhou Evening News, cụ bà Jin Baoling, 102 tuổi, là một người sống thọ nổi tiếng ở làng Lianghuqiao, thị trấn Yuanqiao, quận Huangyan, thành phố Taizhou. Mặc dù bị suy giảm thính lực và cứng khớp cần người hỗ trợ khi đi lại, cụ vẫn rất năng động và khỏe mạnh. Gia đình cụ cho biết, ngoài việc truyền dịch tĩnh mạch vì cảm lạnh vài năm trước, cụ bà chưa từng đến bệnh viện trong hơn 50 năm. Mới đây, cụ Jin đã chia sẻ bốn thói quen trường thọ của mình với giới truyền thông:

1. Đi ngủ sớm và dậy muộn

Chế độ sinh hoạt hàng ngày của bà Jin là một hình mẫu về sức khỏe và sự an lành. Bà thức dậy tự nhiên vào khoảng 9 giờ sáng mỗi ngày, tắm rửa rồi ngồi ngoài sân tắm nắng. Bà đi ngủ đúng 7 giờ tối. Đặc biệt, bà ngủ trưa từ một đến hai tiếng mỗi ngày. Con trai bà, Hu Huamei, tiết lộ rằng mẹ anh ngủ tổng cộng 15 tiếng mỗi ngày, và giấc ngủ đủ giấc này giúp bà luôn sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

2. Thích uống rượu và ăn thịt.

Mặc dù bà Jin dậy muộn, bà không bao giờ bỏ bê ba bữa ăn mỗi ngày. Bữa sáng, bà luôn ăn bánh bao nhân thịt, há cảo hoặc hoành thánh. Bữa trưa và bữa tối, bà ăn xen kẽ mì và cơm, mỗi bữa đều đầy một bát cỡ vừa. Bà Jin đặc biệt thích ăn thịt, bà ăn hai hoặc ba miếng chân giò heo trong mỗi bữa ăn, tiêu thụ đến nửa cân mỗi ngày. Thịt lợn và cá cũng thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của bà; bà khó có thể tưởng tượng một bữa ăn mà không có thịt.

Ngoài các bữa ăn chính, bà Jin rất thích ăn bánh ngọt và bánh mì nhỏ làm đồ ăn vặt, và uống nước đường nâu pha với táo đỏ. Bà cũng ăn ba quả cam và hai quả trứng mỗi ngày. Cháu gái của bà, Hu Meijun, cười nói: "Bà tôi tiêu hóa rất tốt. Bà thậm chí có thể ăn một cái rưỡi bánh bao! Bà ăn những món khó tiêu như bánh trôi và bánh bao mà không gặp vấn đề gì". Tuy nhiên, bà Jin hơi kén ăn. Bà không thích ăn rau. Cho dù là rau xanh tươi hay rau muối chua, bà đều nhặt ra và để lại trong bát.

Cụ bà trăm tuổi này cũng là một "người nghiện rượu lâu năm". Gia đình bà tiết lộ rằng bà rất thích uống rượu khi còn trẻ và vẫn uống mỗi ngày, bất kể mưa nắng, đôi khi lên đến nửa cân (250ml). Khả năng chịu đựng rượu của bà còn cao hơn nữa khi còn trẻ. Hũ rượu của bà chứa rượu vàng được làm từ táo đỏ, nhãn, vải, dâu tằm và các nguyên liệu khác. Bà mô tả nó là "rượu trái cây bổ dưỡng và càng uống càng ngon".

3. Thích vá tất/may đế giày

Mặc dù bà bị khiếm thính và không nghe rõ khi người khác nói chuyện, và các khớp chân không được linh hoạt lắm, cần người giúp đỡ khi đi lại, nhưng mắt bà vẫn tinh tường, và đôi tay thì khéo léo và khỏe mạnh; việc xâu kim không thành vấn đề đối với bà. Gia đình bà tự hào nói rằng đôi khi bà tự vá tất và khâu đế giày, đôi tay bà rất vững vàng, và kỹ năng làm dép và mũ rơm của bà thì tuyệt vời.

4. Cởi mở và hào phóng

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, gia đình bà tóm tắt lại là "ăn ngủ ngon, và luôn cởi mở, hào phóng". Con trai bà, Hu Huamei, cho biết mẹ anh chưa bao giờ cãi vã với ai trong đời, và bà luôn quên đi những phiền muộn ngay khi chúng vừa xảy ra. Bà chỉ là một người nội trợ bình thường ở quê, khi trẻ lo việc nhà và khi về già nuôi dạy cháu. Giờ đây, ước nguyện lớn nhất của bà là gia đình được sống hòa thuận.

Nguồn và ảnh: Singtao