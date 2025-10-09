Cụ bà Trung Quốc 82 tuổi nuốt 8 con ếch sống để chữa đau lưng - Kết cục nhập viện cấp cứu vì nhiễm ký sinh trùng

Một câu chuyện kỳ lạ nhưng có thật xảy ra ở miền đông Trung Quốc đã khiến dư luận nước này choáng váng: một cụ bà 82 tuổi tin vào bài thuốc dân gian chữa đau lưng bằng cách nuốt ếch sống, để rồi phải nhập viện trong tình trạng đau đớn và nhiễm ký sinh trùng nặng.

Theo tờ Hangzhou Daily, người phụ nữ họ Zhang, sống tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã được đưa vào bệnh viện vào đầu tháng 9 trong tình trạng đau bụng dữ dội và không thể đi lại được. Con trai bà cho biết: “Mẹ tôi đã nuốt tám con ếch sống, sau đó cơn đau trở nên dữ dội đến mức bà không thể đứng dậy.”

Bà Zhang vốn bị thoát vị đĩa đệm trong nhiều năm, thường xuyên đau lưng dưới. Nghe đồn rằng nuốt ếch sống có thể giảm đau và phục hồi cột sống, bà đã tin tưởng tuyệt đối vào phương thuốc này. Bà bí mật yêu cầu người thân bắt ếch ngoài đồng, nói rằng muốn dùng để “ngâm thuốc”, nhưng không tiết lộ ý định thực sự.

Sau khi có được những con ếch nhỏ hơn lòng bàn tay, bà Zhang không nấu chín mà nuốt sống toàn bộ – ba con trong ngày đầu tiên và năm con còn lại vào hôm sau. Ngay sau đó, bà cảm thấy hơi khó chịu ở bụng nhưng vẫn chủ quan, cho rằng “thuốc đang phát huy tác dụng”. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, cơn đau chuyển thành dữ dội, kèm theo sốt và buồn nôn. Khi không thể chịu đựng nổi nữa, bà mới thú nhận với gia đình chuyện “ăn ếch sống để trị bệnh”.

Tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Chiết Giang số 1 ở Hàng Châu, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra toàn diện. Kết quả loại trừ khả năng khối u nhưng cho thấy lượng tế bào ưa axit trong máu tăng cao bất thường – dấu hiệu của nhiễm ký sinh trùng. Các xét nghiệm tiếp theo xác nhận trong cơ thể bệnh nhân xuất hiện ấu trùng sparganum, một loại sán dây có thể lây qua việc ăn sinh vật sống hoặc chưa nấu chín.

Một bác sĩ cho biết: “Việc nuốt ếch sống đã gây tổn thương nghiêm trọng hệ tiêu hóa của bà Zhang và tạo điều kiện cho ký sinh trùng xâm nhập vào ruột, gan, thậm chí máu. Ấu trùng sparganum có thể di chuyển khắp cơ thể, gây nhiễm trùng và viêm mô nghiêm trọng.”

Sau hai tuần điều trị bằng thuốc kháng ký sinh trùng và truyền dịch, bà Zhang đã dần hồi phục và được xuất viện. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo những di chứng lâu dài vẫn có thể xảy ra, bao gồm tổn thương gan và hệ thần kinh nếu ký sinh trùng từng di chuyển đến các cơ quan khác.

Theo bác sĩ Wu Zhongwen, chuyên gia cao cấp tại Bệnh viện Hàng Châu, đây không phải là trường hợp cá biệt. “Trong vài năm qua, chúng tôi đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân tương tự – những người tin vào các bài thuốc dân gian truyền miệng. Có người nuốt ếch, có người uống mật rắn, thậm chí bôi da ếch lên người để chữa bệnh ngoài da.” Ông cho biết phần lớn các trường hợp đều là người lớn tuổi, sống khép kín và ít chia sẻ tình trạng sức khỏe với con cái, khiến bệnh trở nặng trước khi được đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ Wu nhấn mạnh: “Không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng các phương pháp như nuốt ếch sống hay đắp da ếch có thể chữa bệnh. Ngược lại, những hành động này có thể gây hậu quả nghiêm trọng: từ nhiễm ký sinh trùng, viêm màng não, nhiễm trùng nội tạng, đến mù lòa hoặc tử vong.”

Câu chuyện của bà Zhang là hồi chuông cảnh tỉnh giữa thời đại thông tin hỗn loạn, khi nhiều “bài thuốc dân gian” nguy hiểm lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cao tuổi, vì thiếu hiểu biết y học và niềm tin mù quáng vào các “phương pháp tự nhiên”, đã vô tình biến bản thân thành nạn nhân của chính những tin đồn sai lệch.

Chỉ vài tháng trước, một vụ việc khác ở tỉnh Chiết Giang cũng khiến dư luận bàng hoàng: một bé gái 6 tháng tuổi bị ngộ độc chì sau khi mẹ em thường xuyên ngâm tay vào dung dịch chì axetat – học theo “mẹo trên mạng” để chữa bệnh chàm. Chất chì thấm qua da khiến em bé nhiễm độc nặng.

Những trường hợp như vậy phản ánh một thực trạng đáng lo ngại: sự kết hợp giữa niềm tin mù quáng, thiếu hiểu biết y học và ảnh hưởng của mạng xã hội đang đẩy nhiều người - đặc biệt là người già vào nguy hiểm.

Câu chuyện của bà Zhang, với tám con ếch nhỏ được nuốt sống trong niềm tin chữa bệnh, giờ đây trở thành một ví dụ điển hình cho hậu quả của việc đánh đổi sức khỏe lấy niềm tin sai lầm. Các bác sĩ kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là con cháu, hãy quan tâm và chia sẻ nhiều hơn với người lớn tuổi, giúp họ tiếp cận thông tin y tế chính thống, trước khi những “bài thuốc truyền miệng” tiếp tục biến thành những thảm kịch ngoài ý muốn.

