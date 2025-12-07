Cụ bà bị nhồi máu cơ tim cấp sau khi tiêm tại nhà

Đó là trường hợp cụ T.T.K. (91 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Ngày 6/12, BS Hồ Văn Mót, Phó khoa Nội Tim mạch – Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo bệnh sử, trước khi nhập viện, cụ xuất hiện đau vùng thượng vị, nôn ói và nổi mẩn đỏ sau khi được tiêm thuốc tại nhà vì gia đình nghĩ cụ bị đau dạ dày. Tuy nhiên, thay vì giảm bớt, các triệu chứng trở nặng rất nhanh, buộc gia đình phải đưa cụ đi cấp cứu.

Các bác sĩ thực hiện cuộc can thiệp cấp cứu đặt stent tái thông mạch máu cho người bệnh

Ngay khi tiếp nhận, ê kíp bác sĩ nhận thấy biểu hiện của cụ bà không phù hợp với bệnh lý tiêu hóa. Kết quả điện tim ngay lập tức ghi nhận hình ảnh nhồi máu cơ tim cấp thành dưới kèm rung nhĩ – một dạng rối loạn nhịp nguy hiểm. Xét nghiệm cũng cho thấy men tim tăng cao, rối loạn điện giải và bạch cầu tăng. Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp nguy cơ tử vong bất kỳ lúc nào.

Cụ được chuyển gấp vào phòng chụp mạch DSA. Tại đây, bác sĩ phát hiện hệ mạch vành của cụ vôi hóa rất nặng. Nguy hiểm nhất là động mạch vành bên phải bị tắc hoàn toàn, chính là “thủ phạm” gây ra cơn nhồi máu cơ tim cấp.

Sau can thiệp, cụ bà đã qua nguy kịch, sức khỏe đang bình phục tốt

Trong bối cảnh thời gian tính bằng từng phút, ê kíp Can thiệp Tim mạch quyết định tiến hành tái thông mạch vành ngay lập tức. Ca can thiệp đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm dày dặn vì lòng mạch quá cứng, dễ gây biến chứng. Nỗ lực của các bác sĩ đã đặt thành công stent tái thông dòng chảy mạch máu giúp cụ bà qua cơn nguy kịch. Sau can thiệp, cụ bà giảm nhanh cơn đau ngực, các chỉ số huyết động dần ổn định, sức khỏe bình phục tốt.

BS Hồ Văn Mót cho biết: “Ở bệnh nhân lớn tuổi, mỗi biến cố tim mạch đều rất nguy hiểm vì mạch máu vôi hóa nặng và khả năng chịu đựng kém. Với nhồi máu cơ tim, càng tái thông mạch máu sớm, cơ hội sống càng cao và tổn thương cơ tim càng ít. Cụ bà đã may mắn khi được người nhà đưa đến bệnh viện kịp thời”.