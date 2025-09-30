Cụ bà 85 tuổi lần lượt đến nhà 2 con trai để nghỉ hưu, sống sung túc, không cần chăm cháu vẫn ngậm ngùi: “Tôi đã chọn sai”

Mới đây, một video phỏng vấn cụ bà 85 tuổi tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã gây chú ý trên mạng xã hội đất nước tỷ dân. Cụ thể, bà Ngô cho biết mình từng là một giảng viên đại học bận rộn nhưng từ lúc về hưu cuộc sống thay đổi rất nhiều. Bà có 2 con trai, cả hai đều thành đạt và yêu thương mẹ. Mọi người luôn tưởng bà sẽ sống hạnh phúc những năm tháng cuối đời bên các con sau khi chồng mất sớm.

Thế nhưng thực tế là, các con đều sống ở xa, đã có gia đình riêng nên chỉ về thăm mẹ vào dịp lễ. Có khoảng thời gian bà đã lần lượt đến sống tại nhà hai con trai, tài chính của các con đều dư dả nên người phụ nữ càng không phải lo nghĩ. Các con lo mẹ tuổi già sức yếu nên luôn chủ động trong việc nhà, cụ bà cũng không cần chăm cháu. Thế nhưng bà Ngô luôn cảm thấy không thoải mái vì khác biệt trong thói quen sinh hoạt giữa các thế hệ, sợ làm phiền đến các con.

Ảnh minh hoạ

Cuối cùng cụ bà lại trở về Thượng Hải và sống một mình trong căn nhà rộng lớn. “Tôi đã chọn sai nơi để nghỉ hưu. Chắc chắn là hiện tại tôi vẫn cảm thấy cô đơn, nhưng cảm giác thoải mái khi sống trong căn nhà của chính mình vẫn tốt hơn”, bà Ngô nói.

Người phụ nữ cho biết bà vẫn may mắn vì có lương hưu để tự chủ tài chính và có những người bạn tốt. Thỉnh thoảng họ có thể tụ tập để trò chuyện và đi du lịch. Trước đây bà Ngô vẫn luôn suy nghĩ về việc “nuôi con để có người chăm sóc khi về già”, nhưng thực tế đã cho thấy điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố giữa chính bố mẹ và các con.

“Tôi không thể bắt ép các con từ bỏ công việc đang phát triển ở nơi khác để trở về sống với mẹ, và cũng không thể ép mình chuyển nơi sống, thói quen sinh hoạt vì các con. Nếu sau này con cái sẵn sàng chăm sóc tôi khi già yếu, đó là điều tốt. Nếu không, tôi có thể vào viện dưỡng lão bằng tiền tiết kiệm của mình. Quan trọng là chúng ta vẫn cần tự chủ và có sự lựa chọn dù trong bất kỳ tình huống nào”, cụ bà 85 tuổi cho biết.

Ảnh minh hoạ

Chia sẻ của bà Ngô gây chú ý bởi sự cởi mở trong quan điểm nghỉ hưu. Nhiều người cho rằng dù con cái hiếu thảo đến đâu, họ cũng có cuộc sống riêng nhiều mối lo toan khi trưởng thành. Khi bạn đời ra đi trước, người cao tuổi không thể tránh khỏi những khoảnh khắc cô đơn.

Vậy nên thay vì thụ động khi nghỉ hưu, phụ thuộc vào các con, cụ bà Ngô khuyên mọi người cần chuẩn bị tốt cả về mặt tài chính lẫn tinh thần. Lương hưu, tiền tiết kiệm, khoản dự phòng khẩn cấp, bảo hiểm sức khỏe chính là những yếu tố cần thiết để người già có thể tự chủ trong cuộc sống.

Thứ hai là người cao tuổi cần duy trì sức khỏe của bản thân từ việc ít ăn đồ dầu mỡ, ít gia vị, ngủ sớm hơn và tập thể dục nhiều hơn. Quan điểm nhận được nhiều lượt đồng tình chỉ viết ngắn gọn: “Có sức khỏe là có tất cả. Có thể ăn uống, đi dạo và tự chăm sóc cuộc sống của mình khi về già tuyệt vời hơn bất cứ điều gì khác”.

Dưới video phỏng vấn bà Ngô, một số cư dân mạng còn để lại lời khuyên: “Hãy tìm điều gì đó thú vị để làm khi về già, đừng tập trung hoàn toàn vào con cháu”. Nhiều người sau khi về hưu mới tìm thấy đam mê của họ trong việc trồng hoa, ca hát hoặc xem phim, dành thời gian tụ tập với bạn bè trong công viên. Những sở thích này giúp họ bớt cô đơn nếu sống xa các con và giúp tinh thần luôn lạc quan, tươi trẻ.

Theo Toutiao