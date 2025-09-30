HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cao thủ mạnh nhất Thiên Long: Nhân vật bí ẩn được Kiều Phong kính nể, hơn cả Vô Danh Thần Tăng?

Nguyệt Phạm |

Thiên Long Bát Bộ quy tụ nhiều cao thủ lừng danh, song trong đó vẫn tồn tại những nhân vật bí ẩn ít người biết đến.

Câu hỏi 1/3
Hỏi: Trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ, ai là nhân vật được Kiều Phong đánh giá có thể mạnh hơn cả Vô Danh Thần Tăng?

Đáp án đúng là: C. Huyền Khổ đại sư, sư phụ của Kiều Phong và bậc thầy nội công xuất chúng.

Giải thích: Huyền Khổ đại sư là người mà Kiều Phong kính nể bậc nhất; lời nhận xét của Kiều Phong nhấn mạnh nội công xuất chúng của Huyền Khổ. Trong một tình huống Kiều Phong ẩn thân, chỉ Huyền Khổ nhận ra ông nhờ thính giác và nội lực siêu phàm, điều này chứng tỏ Huyền Khổ có thực lực nội công cao hơn nhiều cao tăng Thiếu Lâm và thậm chí có thể ngang hàng hoặc vượt Vô Danh Thần Tăng.

Cao thủ mạnh nhất Thiên Long: Nhân vật bí ẩn được Kiều Phong kính nể, hơn cả Vô Danh Thần Tăng?- Ảnh 1.

Vô Danh Thần Tăng, hay Tảo Địa Tăng, là một vị hòa thượng quét rác trong chùa Thiếu Lâm, nổi tiếng với võ công "siêu phàm nhất" trong Thiên Long Bát Bộ. (Ảnh:Sohu)

Câu hỏi 2/3
Hỏi: Sự kiện nào được xem là minh chứng rõ rệt nhất cho nội công siêu phàm của Huyền Khổ đại sư?

Đáp án đúng là: B. Ông nhận ra Kiều Phong đang ẩn mình trên xà nhà khi không ai khác biết.

Giải thích: Khi Kiều Phong lén vào phòng Huyền Khổ, hàng chục cao tăng không phát hiện ông; chỉ Huyền Khổ nhận ra nhờ nội lực và thính giác phi thường. Huyền Khổ cất tiếng khiến Kiều Phong giật mình, từ đó Kiều Phong thừa nhận nội công sư phụ vượt trội. Đó là minh chứng trực tiếp cho nội công thâm hậu của Huyền Khổ, hơn hẳn các cao tăng khác.

Câu hỏi 3/3
Hỏi: Vì sao Huyền Khổ đại sư qua đời dưới tay Tiêu Viễn Sơn nhưng vẫn được xem là bậc cao thủ hàng đầu?

Đáp án đúng là: D. Vì Tiêu Viễn Sơn ra tay đánh lén trong lúc Huyền Khổ hoàn toàn sơ hở.

Giải thích: Huyền Khổ không bị đánh bại trong một trận đấu công bằng mà là nạn nhân của một vụ ám toán bất ngờ. Ông vẫn gắng gượng lâu sau khi chịu thương, cho thấy nội công mạnh mẽ. Việc Tiêu Viễn Sơn phải dùng thủ đoạn đánh lén càng chứng tỏ ông e ngại thực lực thực sự của Huyền Khổ, do đó Huyền Khổ vẫn được đánh giá là bậc cao thủ hàng đầu.

