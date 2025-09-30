Cao thủ mạnh nhất Thiên Long: Nhân vật bí ẩn được Kiều Phong kính nể, hơn cả Vô Danh Thần Tăng?

Câu hỏi 1/3 Hỏi: Trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ, ai là nhân vật được Kiều Phong đánh giá có thể mạnh hơn cả Vô Danh Thần Tăng? A. Huyền Từ phương trượng, trụ trì Thiếu Lâm và nổi tiếng với trí tuệ uyên thâm. sai B. Cưu Ma Trí, quốc sư Tây Tạng với nhiều tuyệt kỹ võ học và mưu lược hiểm sâu. sai C. Huyền Khổ đại sư, sư phụ của Kiều Phong và bậc thầy nội công xuất chúng. đúng D. Tiêu Viễn Sơn, cao thủ giang hồ mang thù hận sâu nặng và võ nghệ siêu phàm. sai Đáp án đúng là: C. Huyền Khổ đại sư, sư phụ của Kiều Phong và bậc thầy nội công xuất chúng. Giải thích: Huyền Khổ đại sư là người mà Kiều Phong kính nể bậc nhất; lời nhận xét của Kiều Phong nhấn mạnh nội công xuất chúng của Huyền Khổ. Trong một tình huống Kiều Phong ẩn thân, chỉ Huyền Khổ nhận ra ông nhờ thính giác và nội lực siêu phàm, điều này chứng tỏ Huyền Khổ có thực lực nội công cao hơn nhiều cao tăng Thiếu Lâm và thậm chí có thể ngang hàng hoặc vượt Vô Danh Thần Tăng.

Vô Danh Thần Tăng, hay Tảo Địa Tăng, là một vị hòa thượng quét rác trong chùa Thiếu Lâm, nổi tiếng với võ công "siêu phàm nhất" trong Thiên Long Bát Bộ. (Ảnh:Sohu)

Câu hỏi 2/3 Hỏi: Sự kiện nào được xem là minh chứng rõ rệt nhất cho nội công siêu phàm của Huyền Khổ đại sư? A. Ông từng một mình đánh bại Cưu Ma Trí trong cuộc đấu võ căng thẳng. sai B. Ông nhận ra Kiều Phong đang ẩn mình trên xà nhà khi không ai khác biết. đúng C. Ông giao đấu với Mộ Dung Phục và khiến đối thủ thua sau vài chiêu thức. sai D. Ông từng giúp Huyền Từ phương trượng đánh bại nhiều cao thủ Tây Vực. sai Đáp án đúng là: B. Ông nhận ra Kiều Phong đang ẩn mình trên xà nhà khi không ai khác biết. Giải thích: Khi Kiều Phong lén vào phòng Huyền Khổ, hàng chục cao tăng không phát hiện ông; chỉ Huyền Khổ nhận ra nhờ nội lực và thính giác phi thường. Huyền Khổ cất tiếng khiến Kiều Phong giật mình, từ đó Kiều Phong thừa nhận nội công sư phụ vượt trội. Đó là minh chứng trực tiếp cho nội công thâm hậu của Huyền Khổ, hơn hẳn các cao tăng khác.