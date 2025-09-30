Cao thủ mạnh nhất Thiên Long: Nhân vật bí ẩn được Kiều Phong kính nể, hơn cả Vô Danh Thần Tăng?

Đáp án đúng là: C. Huyền Khổ đại sư, sư phụ của Kiều Phong và bậc thầy nội công xuất chúng.
Giải thích: Huyền Khổ đại sư là người mà Kiều Phong kính nể bậc nhất; lời nhận xét của Kiều Phong nhấn mạnh nội công xuất chúng của Huyền Khổ. Trong một tình huống Kiều Phong ẩn thân, chỉ Huyền Khổ nhận ra ông nhờ thính giác và nội lực siêu phàm, điều này chứng tỏ Huyền Khổ có thực lực nội công cao hơn nhiều cao tăng Thiếu Lâm và thậm chí có thể ngang hàng hoặc vượt Vô Danh Thần Tăng.
Đáp án đúng là: B. Ông nhận ra Kiều Phong đang ẩn mình trên xà nhà khi không ai khác biết.
Giải thích: Khi Kiều Phong lén vào phòng Huyền Khổ, hàng chục cao tăng không phát hiện ông; chỉ Huyền Khổ nhận ra nhờ nội lực và thính giác phi thường. Huyền Khổ cất tiếng khiến Kiều Phong giật mình, từ đó Kiều Phong thừa nhận nội công sư phụ vượt trội. Đó là minh chứng trực tiếp cho nội công thâm hậu của Huyền Khổ, hơn hẳn các cao tăng khác.
Đáp án đúng là: D. Vì Tiêu Viễn Sơn ra tay đánh lén trong lúc Huyền Khổ hoàn toàn sơ hở.
Giải thích: Huyền Khổ không bị đánh bại trong một trận đấu công bằng mà là nạn nhân của một vụ ám toán bất ngờ. Ông vẫn gắng gượng lâu sau khi chịu thương, cho thấy nội công mạnh mẽ. Việc Tiêu Viễn Sơn phải dùng thủ đoạn đánh lén càng chứng tỏ ông e ngại thực lực thực sự của Huyền Khổ, do đó Huyền Khổ vẫn được đánh giá là bậc cao thủ hàng đầu.