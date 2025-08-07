Truyền thông Trung Quốc mới đây chia sẻ lại câu chuyên của cụ bà Trương Huyền Đạo 104 tuổi đã tỉnh dậy sau khi được đưa vào quan tài. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là sau khi được hồi sinh, sức khỏe của bà Trương dường như còn tốt hơn trước.

Năm 2016, một sự kiện đáng kinh ngạc đã xảy ra với bà Trương Huyền Đạo, 104 tuổi. Sau khi qua đời, khi đang nằm trong quan tài, bà Trương bất ngờ lấy lại được các dấu hiệu sinh tồn. Sự hồi sinh kỳ diệu này đã khiến tất cả những người chứng kiến đều kinh ngạc, và ngay cả các chuyên gia cũng không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là sau khi được hồi sinh, sức khỏe của bà Trương dường như còn tốt hơn trước, như thể bà đã trải qua một cuộc tái sinh.

Tuy tuổi đã cao, bà Trương Huyền Đạo vẫn nổi tiếng với sức khỏe tốt và tinh thần sảng khoái. Hàng xóm và bạn bè ca ngợi bà là hình mẫu của sự trường thọ. Tuy nhiên, năm 2016, một đợt rét đột ngột ập đến, sức khỏe của bà Trương suy giảm nghiêm trọng. Thời tiết giá lạnh ngay lập tức làm kiệt quệ sức khỏe của bà, khiến bà xanh xao và chán ăn. Trước đây, bà thường ăn hết bát cơm to, nhưng giờ đây, dù gia đình có tỉ mỉ chuẩn bị những món ăn ngon đến đâu, bà vẫn không thấy ngon miệng, ăn uống với vẻ uể oải. Đáng lo ngại hơn nữa, giấc ngủ của bà Trương giảm sút nghiêm trọng, và bà trông ngày càng yếu ớt.

Nhìn bà nội Trương ngày một yếu đi, gia đình bà vô cùng lo lắng và thất vọng. Dù nhiều lần được bà khuyên can đưa bà đến bệnh viện kiểm tra, bà vẫn kiên quyết từ chối. Bà luôn nói: "Tôi già rồi, không đi lại được. Bệnh viện xa quá. Tôi không muốn chịu đựng những phiền phức này". Trước sự quả quyết của bà, gia đình đành phải chấp nhận.

Một ngày nọ, khi gia đình bà Trương ngạc nhiên khi thấy nhiều vết bầm tím trên cánh tay bà. Bà giải thích rằng bà vô tình va vào góc bàn, nhưng những vết bầm tím đó trông không còn mới nữa. Thay vào đó, chúng trông giống như những vết thương cũ chưa lành và đã bị chạm vào. Điều này càng khiến gia đình bà lo lắng hơn, và họ quyết định đưa bà đến bệnh viện, nhưng bà Trương vẫn từ chối. Vì tuổi cao, gia đình quyết định mời bác sĩ đến khám tại nhà, nhưng ngay cả khi đó, sức khỏe của bà Trương vẫn không khá hơn, bà ngày càng yếu đi.

Sau hai tháng chờ đợi trong lo lắng, cuối cùng bà Trương cũng dường như đã đến hồi kết. Cơ thể bà dần mất đi hơi ấm, hơi thở cũng ngừng lại, buộc gia đình phải bắt đầu chuẩn bị tang lễ cho bà. Con gái bà cẩn thận mặc đồ tang cho bà và đặt thi thể bà vào quan tài. Rồi một điều kỳ diệu khó tin đã xảy ra: Bà Trương đột nhiên mở mắt, đột nhiên đẩy tấm vải liệm ra, không hề báo trước, bà ngồi dậy khỏi quan tài! Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng, căn phòng trở nên hỗn loạn, tim ai nấy đều suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhìn những khuôn mặt kinh hãi xung quanh, bà Trương chậm rãi nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: "Đừng sợ, tôi chưa đến lúc phải đi". Vừa dứt lời, nỗi sợ hãi của mọi người dường như tan biến ngay lập tức, thay vào đó là niềm vui và sự ngạc nhiên vô bờ bến. Người nhà cũng tiến lên, phấn khởi an ủi bà và bà dần lấy lại bình tĩnh.

Kết quả khám sức khỏe sau đó cho thấy, tuy bà Trương yếu nhưng tính mạng không nguy hiểm. Ngày hôm sau, bà lại tiếp tục sinh hoạt bình thường, thậm chí còn chơi mạt chược với bạn bè trong làng như thường lệ. Trí nhớ của bà vẫn minh mẫn, ghi nhớ hướng đi của từng lá bài và dự đoán được chiến thuật của đối thủ, khiến bà trở thành một cao thủ mạt chược.

Câu chuyện "hồi sinh" của bà Trương nhanh chóng lan truyền khắp làng, không chỉ trở thành chủ đề bàn tán mà còn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và truyền thông bên ngoài.

Câu chuyện bà Trương kể lại "sau khi chết" khiến mọi người sửng sốt

Trong một cuộc phỏng vấn, bà Trương kể lại trải nghiệm "sau khi chết" của mình: Tôi thấy hai người đàn ông nhỏ bé, một người đẩy tôi từ phía sau và người kia kéo tôi từ phía trước. Phóng viên hỏi bà rằng hai người "đẩy" và "kéo" bà là ai thì bà Trương trả lời không chút do dự: "Họ là chồng tôi và một người lớn tuổi khác trong gia đình. Họ chắc chắn không muốn tôi ra đi sớm như vậy". Câu trả lời của bà khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt.

Mặc dù trải nghiệm này thật khó tin, nhưng gia đình bà Trương vẫn luôn khẳng định cái chết của bà không phải là giả, mà là theo đúng di nguyện cuối cùng của bà và không hề có bất kỳ biện pháp hồi sức nào được thực hiện. Các bác sĩ lúc đó cũng xác nhận rằng các dấu hiệu sinh tồn của bà đã mất.

Gia đình khẳng định bà Trương tin vào cuộc sống truyền thống, tin rằng sự sống và cái chết là do số phận quyết định, không cần thực hiện bất kỳ biện pháp hồi sức không cần thiết nào sau khi bà qua đời. Con trai bà Trương khẳng định: Chúng tôi tôn trọng di nguyện của bà. Bà không bao giờ muốn chúng tôi phải nỗ lực thêm sau khi bà qua đời.

Các chuyên gia cũng đưa ra một số giả thuyết, cho rằng sự hồi sinh của bà Trương có thể là một dạng "hoạt động treo", trong đó quá trình trao đổi chất của cơ thể chậm lại đến mức gần chết do nhiệt độ cực thấp hoặc các yếu tố sinh lý khác, nhưng người đó không thực sự chết. Mặc dù hiện tượng này cực kỳ hiếm, nhưng những trường hợp tương tự vẫn tồn tại trên khắp thế giới. Kết quả kiểm tra của các bác sĩ càng khẳng định tình trạng thể chất của bà Trương tốt đến bất ngờ, với nhiều chỉ số cho thấy sức khỏe tốt hơn so với một người trung bình ở độ tuổi 70 hoặc 80.

Sự hồi sinh của bà Trương gợi nhớ đến phong tục cổ xưa của Trung Quốc, giữ quan tài trong bảy ngày. Những hiện tượng tương tự đã được chứng kiến rất nhiều lần vào thời cổ đại, nhưng do kiến thức y học hạn chế nên không thể giải thích được. Chính bà Trương cũng bày tỏ sự lạc quan của mình: Có lẽ ông trời đã thấy tôi còn việc chưa làm nên cho tôi sống lại. Câu chuyện này không chỉ gây chấn động dân làng mà còn khơi dậy sự suy ngẫm và bàn tán rộng rãi.