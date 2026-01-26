CT Group đề xuất đầu tư tuyến đường sắt 280 km, kỳ vọng tạo đột phá vùng ĐBSCL, Bộ Xây dựng nói gì?

Theo CT Group, tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 280 km, khai thác hỗn hợp cả tàu khách và tàu hàng. Ảnh: VGP

Tập đoàn CT Group mới đây đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 280 km, khai thác hỗn hợp cả tàu khách và tàu hàng.

Theo đề xuất của Tập đoàn CT Group gửi tới Bộ Xây dựng, tuyến đường sắt này được đầu tư theo quy mô đường sắt đôi, điện khí hóa, với khổ 1.435 mm, vận tốc thiết kế 200 - 250 km/h. Hơn nữa, doanh nghiệp cũng đề xuất nghiên cứu thêm phương án vận tốc 300 - 350 km/h.

Ngoài ra, dự án có điểm đầu dự kiến tại ga Thủ Thiêm (TP HCM), kết nối với tuyến đường sắt Bắc Nam. Điểm cuối của dự án tại ga Đất Mũi (Cà Mau). Tuyến đường sắt này sẽ đi qua 6 địa phương, bao gồm: TP HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

Theo đánh giá của CT Group, dải vận tốc 200 - 250 km/h là phù hợp, nhằm bảo đảm hiệu quả khai thác hỗn hợp giữa tàu khách và tàu hàng đối với tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ - Cà Mau.

Bộ Xây dựng phản hồi đề xuất của CT Group thế nào?

Dự án tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ - Cà Mau được kỳ vọng tạo đột phá cho vùng ĐBSCL. Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi Tập đoàn CT Group về đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao kết nối TP HCM với các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo Bộ Xây dựng, đây là bước đi quan trọng trong việc hiện thực hóa quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, nhằm rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường kết nối kinh tế vùng.

Bộ Xây dựng cho biết tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ là dự án đường sắt quốc gia xây dựng mới, có quy mô và tổng mức đầu tư lớn. Dự án được chia thành 2 đoạn chính với các giai đoạn triển khai cụ thể. Hiện nay, Bộ giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, tổng mức đầu tư toàn tuyến rất lớn và cần huy động từ nhiều nguồn lực.

Với chi phí giải phóng mặt bằng, dự kiến cần khoảng 45.675 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuyến đường đoạn TP HCM - Cần Thơ có chiều dài hơn 175 km, dự kiến xuất phát từ ga An Bình (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương - nay là TPHCM) và kết thúc tại ga Cần Thơ (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ).

Trong khi đó, tuyến đường sắt Cần Thơ - Cà Mau đã được Chính phủ phê duyệt bổ sung vào điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, theo hồ sơ quy hoạch, nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa trên tuyến dự kiến xuất hiện vào giai đoạn đến năm 2050.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng cho biết, cơ quan này sẵn sàng phối hợp với các nhà đầu tư để làm rõ thông tin chi tiết về các đề xuất kỹ thuật và phương án tài chính.

Trên thực tế, theo Bộ Xây dựng, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam định hướng phát triển thêm 11 tuyến đường sắt mới, nâng tổng chiều dài mạng lưới lên khoảng 3.207 km. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho hạ tầng đường sắt ở Việt Nam ước tính khoảng 1,54 triệu tỷ đồng, sử dụng quỹ đất gần 21.887 ha. Bên cạnh tuyến TP HCM - Cà Mau, Chính phủ sẽ ưu tiên các trục trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Biên Hòa - Vũng Tàu.