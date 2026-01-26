Giá vàng ở VN và thế giới leo đỉnh cao nhất mọi thời đại, chuyên gia dự báo kịch bản "không cản nổi"?

Giá vàng trong nước hiện vượt ngưỡng 176 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Theo CNBC, vào khoảng 8h sáng 26/1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã leo lên mức cao nhất mọi thời đại mới, khi vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce.

Hiện tại, giá vàng giao ngay và hợp đồng tương lai vàng của Mỹ giao tháng 2 cùng tăng 1,2%, khi lần lượt giao dịch ở mức 5.042 USD/ounce và 5.036 USD/ounce.

Giá vàng vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce tiếp tục nối dài chuỗi lập kỷ lục khi các nhà đầu tư tìm đến sự an toàn của kim loại quý này trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, cùng các rủi ro tài khóa toàn cầu ngày càng lớn.

Ở trong nước, ngay khi mở đầu phiên giao dịch sáng đầu tuần (26/1), giá vàng ở Việt Nam cũng tiếp tục đà tăng và thiết lập vùng giá lịch sử mới. Theo đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 174,5 - 176,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,2 triệu đồng ở cả hai chiều. Đây cũng là mức giá cao nhất từ trước đây nay trong lịch sử của kim loại quý ở Việt Nam.

Cùng chiều với SJC, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… đều nâng giá vàng miếng lên mức đỉnh mới là 176,5 triệu đồng/lượng (bán ra) sáng nay.

Vàng nhẫn ở Việt Nam đang ở mức cao chưa từng có. Ảnh minh họa

Tương tự, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trên cũng tăng mạnh hơn 2 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay. Cụ thể, Tập đoàn Phú Quý và Tập đoàn DOJI hiện niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 173 - 176 triệu/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng niêm yết giá vàng nhẫn tại 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đây cũng là hai thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện nay.

Theo các chuyên gia, giá vàng trong nước bật tăng lập đỉnh mới sáng nay có tác động chủ yếu từ giá vàng thế giới.

Tính đến 10h sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã ghi nhận mức tăng gần 90 USD/ounce để lập đỉnh ở 5.075 USD/ounce. Với mức giá hiện tại, quy đổi ra tiền Việt (chưa gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 161,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước là khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh?

Giá vàng thế giới hiện đã vượt mốc 5.000USD/ounce vào sáng 26/1. Ảnh: Kitco News

Giá vàng liên tục tăng mạnh trong những ngày gần đây. Theo khảo sát mới nhất của Kitco về xu hướng giá vàng tuần tới cho thấy, tâm lý lạc quan vẫn chiếm đa số khi cho rằng giá kim loại quý tiếp tục tăng. Ngoài ra, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall với 15 chuyên gia phân tích tham gia, có 80% dự báo giá vàng tiếp tục tăng, 7% cho rằng giá sẽ giảm và 13% nhận định giá đi ngang.

Đáng chú ý, ở nhóm dự báo giá vàng giảm, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro cho rằng, đà tăng hiện tại có thể sớm chững lại. Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, trong thời gian qua, giá vàng tăng mạnh được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị, các rủi ro tài chính, xu hướng lãi suất giảm, cùng với dòng vốn rút khỏi các thị trường khác.

Trong khi đó, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành đơn vị chuyên về giao dịch trực tuyến Bannockburn Global Forex, nhận định rằng, mặc dù căng thẳng địa chính trị quanh Greenland đã hạ nhiệt, nhưng điều này không đủ để cản đà tăng của giá vàng.

Đồng quan điểm, ông Kevin Grady, Chủ tịch đơn vị chuyên về giao dịch Phoenix Futures and Options, cho hay, vàng đang ở trong trạng thái "khó bị ngăn cản". Theo ông Kevin Grady, vàng tăng giá ngay cả khi thị trường chứng khoán đi xuống và phục hồi. Điều này cũng cho thấy mốc 5.000 USD là mục tiêu mà giới giao dịch đã sớm xác định.

Trước đó, vào ngày 23/1, các nhà phân tích của tập đoàn ngân hàng tư nhân và quản lý tài sản UBP của Thuỵ Sĩ cho biết, giá vàng đã tăng nhờ nhu cầu duy trì mạnh mẽ từ cả các nhà đầu tư tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân.

Theo nhận định của UBP: "Chúng tôi dự báo vàng sẽ có thêm một năm tăng trưởng mạnh. Điều này phản ánh nhu cầu đầu tư liên tục từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân, với mục tiêu giá cuối năm ở mức 5.200 USD/ounce".

Tương tự, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs gần đây cũng đã nâng dự báo giá vàng vào tháng 12/2026 lên 5.400 USD/ounce, thay vì mức 4.900 USD trước đó. Ngân hàng này cho rằng, các biện pháp phòng hộ trước rủi ro vĩ mô và chính sách toàn cầu đã trở nên bền chặt, từ đó nâng mặt bằng khởi điểm của giá vàng trong năm 2026.