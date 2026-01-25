Giá vàng liên tiếp tăng mạnh, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước làm ngay một việc trong tháng 1

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện hồ sơ lập sàn giao dịch vàng quốc gia. Ảnh: VGP

Mới đây, tại Công điện ngày 24/1 về giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, theo Thủ tướng, 2026 là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Do đó, để đạt được mục tiêu trên, theo Thủ tướng, một trong những giải pháp là Ngân hàng Nhà nước cần phải sớm hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, đánh giá cũng như xem xét đề xuất thành lập sàn hoặc sở giao dịch vàng quốc gia. Công điện nêu rõ, việc này phải báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 1.

Ngoài ra, về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tập trung theo dõi sát tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, đặc biệt là cho vay nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng, công nghệ số, hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao…; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Theo Công điện trên, Ngân hàng Nhà nước cũng được yêu cầu tích cực xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, triển khai hiệu quả phương án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt. Đồng thời, tăng cường xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách Nhà nước, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu thuế, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, bán lẻ. Đặc biệt, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan cũng cần thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, lành mạnh, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả phục vụ tăng trưởng hai con số.

Đặc biệt, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước trước hết phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên. Thứ hai. đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm được giao và tiếp tục đề xuất các dự án đầu tư mới.

Về đầu tư, Công điện nêu rõ yêu cầu đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch. Cùng với đó, các bộ ngành, địa phương sớm hoàn thiện nghị quyết về gỡ vướng cho các dự án tồn đọng, đồng thời tăng thu hút FDI công nghệ cao, bán dẫn, AI, công nghệ số.

Về tiêu dùng, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu, bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ngoài ra, nhà điều hành cần tập trung đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các FTA, mở rộng sang các thị trường Halal, Trung Đông, Mỹ La-tinh và châu Phi.

Lập sàn giao dịch vàng có lợi thế nào?

Giá vàng hôm nay (25/1) ở trong nước vẫn đang duy trì mức đỉnh, cùng chiều với giá vàng thế giới. Cụ thể, vàng SJC và nhẫn tiếp tục duy trì ở mức 174,3 triệu đồng/lượng.

Trên thực tế, việc lập sàn giao dịch vàng đã được các chuyên gia đề xuất trong nhiều năm nay. Kỳ vọng của việc này là giúp người dân mua bán vàng dễ dàng và giá trong nước cũng liên thông với giá của thị trường thế giới.

Vào tháng trước, Quốc hội cũng đã yêu cầu Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp và lộ trình phù hợp về thành lập sàn giao dịch vàng. Trước đó, các đại biểu đề nghị rằng cần có giải pháp để ổn định thị trường vàng. Một số góp ý thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia, nhằm cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa hoặc lập sàn trong trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trên thực tế, để ổn định thị trường vàng, trong thời gian qua, Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp, bao gồm tăng thanh tra, kiểm tra. Minh chứng là từ 10/10/2025, cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng được xóa bỏ. Đồng thời, khung pháp lý về sàn giao dịch vàng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ. Mô hình này được kỳ vọng rằng sẽ giúp minh bạch hóa giao dịch và Chính phủ có thể quản lý được thị trường vàng.

Theo dự kiến của Ngân hàng Nhà nước, sàn giao dịch vàng sẽ được thí điểm theo 3 giai đoạn. Trong đó, bước đầu sẽ tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất. Đếngiai đoạn hai, cơ quan quản lý sẽ mở rộng thêm sản phẩm vàng miếng. Tại giai đoạn cuối cùng, các loại vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ quỹ, đồng thời công cụ phái sinh sẽ xuất hiện và kết nối với quốc tế.