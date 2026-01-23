Khung hình hiếm có: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đích thân làm một việc trong đám cưới con mà không có phu nhân

Dẫn đầu đoàn đón dâu là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tỷ phú giàu nhất Việt Nam đích thân lái chiếc xe VF 8 mui trần màu đỏ chở các con và các cháu tới xin dâu. Trên xe không có vợ của ông là bà Phạm Thu Hương, bởi theo phong tục miền Bắc mẹ chồng không được góp mặt trong lễ đón dâu.

Lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng (con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng) đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Vào sáng 22/1, lễ hằng thuận của cặp đôi Phương Nhi – Minh Hàng diễn ra sáng 22/1 tại chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn trên đỉnh núi Chín Khúc, thuộc phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đáng chú ý, đoàn xe Lạc Hồng, VF8, VF9 đưa gia đình cô dâu, chú rể lên chùa làm lễ hằng thuận.

Sau lễ hằng thuận, lễ cưới của cặp đôi được tổ chức tại một căn biệt thự riêng biệt trên đảo Hòn Tre (thuộc phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Chú rể Minh Hoàng và cô dâu Phương Nhi mặc cổ phục Việt màu vàng đặc trưng của Phật giáo trong lễ hằng thuận.

Cặp đôi mặc cổ phục Việt màu vàng đặc trưng của Phật giáo kính cẩn làm lễ hằng thuận ở chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn trên núi Chín Khúc (Khánh Hoà), phía sau là bố mẹ cô dâu cùng chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này.

Đặc biệt, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đích thân lái xe sang, dẫn đầu đoàn nhà trai làm lễ xin dâu. Phía nhà gái có cha mẹ Phương Nhi cùng một số người thân. Lễ cưới của cặp đôi được thắt chặt an ninh tối đa nhằm đảm bảo sự riêng tư cho gia đình.

Được biết, sau khi hoàn tất nghi lễ, doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng dùng xe mui trần màu hồng đón Phương Nhi rời đi để chuẩn bị cho tiệc cưới diễn ra vào chiều tối 22/1. Địa điểm tổ chức tiệc cưới là ở một khu du lịch nổi tiếng ở Khánh Hòa.

Toàn bộ xe đưa đón tại đám cưới và lễ hằng thuận đều là xe điện VinFast. Trong đó dẫn đầu đoàn là Lạc Hồng 900 LX. Đây là dòng xe siêu sang khẳng định năng lực làm chủ công nghệ tầm cỡ thế giới của VinFast.

Ngoài Lạc Hồng 900 LX, dàn xe đưa dâu còn có nhiều mẫu xe cao cấp như VF 8, VF 9. Những chiếc xe điện VinFast nối dài đã tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày trọng đại.

Cận cảnh chiếc VF 9 mui trần nổi bật với màu hồng baby lãng mạn, đặc biệt phù hợp cho đám cưới. Toàn bộ nội thất màu đỏ burgundy giúp tôn lên vẻ rạng ngời của cặp đôi trong trang phục áo dài truyền thống.

Chú rể Minh hoàng đón cô dâu Phương Nhi tới lễ hằng thuận trên chiếc VF 9 mui trần màu hồng được chế tác riêng.

Cặp đôi Minh Hoàng – Phương Nhi cùng thực hiện nghi thức rót rượu giao duyên, gửi gắm mong ước hạnh phúc sẽ tràn đầy.

Minh Hoàng – Phương Nhi trao nhẫn cưới nguyện ước bên nhau trọn đời trong sự chúc phúc của mọi người.

Trước thềm lễ cưới 1 ngày, bộ ảnh cưới của cặp đôi được ê-kíp thực hiện công khai với khán giả. Bộ ảnh được nhiều người khen ngợi khi Phương Nhi nổi bật với nhan sắc ngọt ngào, nở nụ cười hạnh phúc bên bạn đời.

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002 quê Thanh Hóa. Cô nhận giải phụ Người có làn da đẹp nhất và đoạt danh hiệu Á hậu 2 chung cuộc tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.

Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000) là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và hiện tham gia quản lý một số hoạt động kinh doanh của gia đình.

