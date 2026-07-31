CSGT Gia Lai dẫn đường đưa nạn nhân đứt lìa cánh tay đi cấp cứu

Nhận được tín hiệu cần hỗ trợ của tài xế, CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã dẫn đường, đưa một nạn nhân bị đứt lìa cánh tay đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngày 31/7, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 4 - Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng của đơn vị vừa hỗ trợ dẫn đường đưa một nạn nhân bị tai nạn lao động đứt lìa cánh tay đi cấp cứu kịp thời.

Trước đó, khoảng 17h chiều 30/7, khi đang tuần tra lưu động trên tuyến Quốc lộ 1D, tổ CSGT số 5, thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 nhận được tín hiệu cầu cứu từ xe ô tô con BKS 77A-324.xx nhờ hỗ trợ dẫn đường đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.

CSGT dùng xe đặc chủng mở đường đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Thời điểm này, nạn nhân bị đứt lìa 1 cánh tay, mất nhiều máu, tình trạng rất nguy kịch. Trước tình huống khẩn cấp, Tổ công tác do trung tá Đào Duy Quý điều khiển xe mô tô đặc chủng đã lập tức phát tín hiệu ưu tiên, mở đường cho xe chở nạn nhân di chuyển quãng đường hơn 10 km đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai trong thời gian nhanh nhất.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT cùng sự khẩn trương của đội ngũ y, bác sĩ, nạn nhân đã được cấp cứu kịp thời và tạm thời qua cơn nguy kịch.

Xe ô tô chở nạn nhân được hỗ trợ đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai để cấp cứu.

Được biết, nạn nhân là ông N.N.T (SN 1973, thôn An Sơn 2, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai). Khoảng 16h30 cùng ngày, trong lúc lao động, ông T. không may bị máy cuốn rơm cuốn dẫn đến đứt lìa cánh tay.