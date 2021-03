COVID-19 giúp ‘quét sạch’ bệnh cúm ở thành phố đông dân nhất Trung Quốc?

Hình minh họa: Tân Hoa Xã

Theo tờ SCMP, phân tích dữ liệu từ 30 bệnh viện trên khắp Thượng Hải cho thấy: Tỷ lệ mắc cúm mùa tại thành phố này đã đạt đỉnh hồi tháng 2/2020, trùng thời điểm bùng phát dịch COVID-19 mạnh mẽ. Tuy nhiên, dịch cúm đã giảm mạnh sau đó, gần như không có trường hợp mắc cúm nào trong suốt thời gian còn lại của năm.

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố Thượng Hải cho biết: 4 trong số các chủng cúm phổ biến nhất, bao gồm cả cúm B và H1N1, đã biến mất hoàn toàn.

Việc áp dụng lệnh phong tỏa và các biện pháp phòng dịch khiến hầu hết mọi người phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. (Ảnh minh họa: Bloomberg)

Các chuyên gia y tế cho rằng việc áp dụng lệnh phong tỏa trong khoảng 2 tháng mùa xuân, thời điểm dịch cúm thường bùng phát mạnh mẽ nhất, đã khiến hầu hết tất cả mọi người đều ở trong nhà và phải đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Xu hướng giảm các ca mắc cúm mùa cũng được ghi nhận tại Bắc Kinh, nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Nhóm nghiên cứu nhận định việc sử dụng khẩu trang thường xuyên và hạn chế các cuộc tụ tập xã hội có thể là nguyên nhân giúp cúm mùa biến mất. Song đây vẫn là một giả thuyết "không có bằng chứng trực tiếp".

Tỷ lệ mắc cúm mùa cũng đã giảm mạnh ở các quốc gia khác. Chile, Australia và Nam Phi, chỉ ghi nhận khoảng 0,06% bệnh nhân có các triệu chứng giống cúm xét nghiệm dương tính với căn bệnh này trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 7/2020.

Năm 2020, Mỹ cũng ghi nhận tỷ lệ mắc cúm trung bình chỉ 0,2%, thấp hơn đáng kể so với những năm trước - theo CDC Mỹ.

Cúm là một căn bệnh lây qua đường hô hấp, lây lan giống như COVID-19. Các nhà nghiên cứu thế giới trước đây đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ lây nhiễm đồng thời của 2 hoặc nhiều chủng cúm và virus SARS-CoV-2 khác nhau.

Tỷ lệ người mắc cúm mùa được ghi nhận giảm mạnh tại nhiều nước trong thời kỳ xảy ra đại dịch COVID-19. (Ảnh minh họa: Reuters)

Giới chuyên gia cho rằng cũng có thể có một số lời giải thích khác, ngoài việc đeo khẩu trang và áp dụng phong tỏa. Chẳng hạn, cúm mùa và COVID-19 có thể cạnh tranh nhau, trong đó SARS-CoV-2 có thể đã lấn át và quét sạch các loại virus cúm thông thường. Tuy nhiên, giả thuyết này chưa được chứng minh bởi các bằng chứng chắc chắn.

Dù thế, theo Giáo sư Kan Haidong, Phó Giám đốc Trường Y tế công cộng tại Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, tỷ lệ tử vong do COVID-19 vẫn cao hơn 10 lần so với tỷ lệ tử vong do cúm. Trong khi đó, cúm đã tồn tại trong xã hội loài người từ rất lâu và nhiều người đã có kháng thể chống cúm mùa. Do đó, cúm mùa có thể không lây lan dễ dàng hoặc nhanh chóng như COVID-19.