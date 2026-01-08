Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vướng bê bối kiếm được gần nghìn tỷ/năm, từng là top 50 doanh nghiệp mạnh ASEAN 2024

Mới đây, những thông tin xoay quanh vụ 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả Châu Phi được “hô biến” thành thịt hộp đang thu hút nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi. Trong đó, hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh được tuồn vào kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP. Hải Phòng).

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco) là doanh nghiệp nhiều người biết đến (Ảnh chụp màn hình VTV1)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt heo đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo bất kỳ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm nào. Đáng chú ý, khoảng 2 tấn trong số này đã được chế biến thành thịt hộp, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu bị đưa ra thị trường.

Cũng từ đây, các thông tin xoay quanh Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco) được nhiều người tìm kiếm. Bởi đây vốn là một doanh nghiệp lớn, hoạt động lâu năm trên thị trường và được rất nhiều người sử dụng sản phẩm trước đây.

Theo các thông tin được đăng tải trên website chính của công ty, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long được thành lập năm 1957 với tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Công ty sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông tin lịch sử hình thành được đăng tải trên website (Ảnh chụp màn hình)

Halong Canfoco là doanh nghiệp lâu năm trong ngành thực phẩm chế biến, được biết đến với các sản phẩm đồ hộp tiện lợi như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu… Đáng chú ý, doanh nghiệp còn từng nhận giải thưởng "Top 50 thương hiệu mạnh ASEAN 2024". Không chỉ bán các mặt hàng quen thuộc, được nhiều người sử dụng ở trong nước, Đồ hộp Hạ Long còn xuất khẩu sang nước ngoài.

Về doanh thu, trên báo Dân Trí thông tin Đồ hộp Hạ Long đạt kết quả kinh doanh khả quan trong nhiều năm gần đây. Thậm chí có những năm doanh thu vượt xa mốc 800 tỷ đồng như năm 2019 (đạt 827 tỷ đồng), năm 2021 (864 tỷ đồng) và năm 2022 (đạt 806 tỷ đồng). Năm 2024 doanh thu thuần đạt gần 682 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 2 tỷ đồng.

Nhiều sản phẩm đồ hộp của công ty được người tiêu dùng sử dụng trong suốt thời gian qua (Ảnh: Fanpage Đồ Hộp Hạ Long - Ha Long Canfoco J.S.C)

Ngoài ra, trên website, doanh nghiệp giới thiệu nhà máy sản xuất được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn "công nghiệp hiện đại, với hệ thống máy móc tiên tiến từ các nước có nền công nghiệp chế biến thực phẩm hàng đầu. Các dây chuyền sản xuất được thiết kế nhằm tối ưu hóa năng suất và đảm bảo tính đồng nhất của chất lượng sản phẩm".

Doanh nghiệp cũng từng nhận nhiều chứng nhận như chứng nhận Chuỗi cung ứng MSC đảm bảo nguồn nguyên liệu đánh bắt bền vững và truy xuất rõ ràng; chứng nhận HACCP: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP/ISO 22000 đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Hiện, Đồ hộp Hạ Long có vốn điều lệ 50 tỷ đồng tương ứng 5 triệu cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán. Trong đó, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex - mã chứng khoán SEA) đang là cổ đông lớn nhất sở hữu 27,75% vốn điều lệ), các cổ đông khác góp hơn 36,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 72,25%.

