Công khai mua bán giấy khám sức khỏe trên mạng

Sau nhiều ngày điều tra, phóng viên Báo Người Lao Động đã bóc trần công nghệ làm giả giấy tờ tinh vi. Sức khỏe con người được định giá bằng vài ba trăm ngàn đồng với chỉ cú click chuột.

Làm giấy giả tinh vi

Trong vai người cần gấp giấy khám sức khỏe (GKSK), chúng tôi kết nối với tài khoản Zalo có tên "GKSK Tuấn Trần". Người này giới thiệu tên Tuấn, mặc áo blouse trắng không rõ mặt, hỏi: "Cần làm loại nào? Đi làm hay thi bằng lái? Gửi thông tin qua đây". Khi được cho biết cần GKSK để hoàn thiện hồ sơ nộp doanh nghiệp, Tuấn quả quyết có thể cung cấp giấy theo mẫu của BV N.D G.Đ và BV Đa khoa Trung Mỹ Tây tại TP HCM. Để tạo lòng tin, Tuấn gửi cho chúng tôi hình ảnh và thông tin một số trường hợp được cho là vừa làm giấy khám sức khỏe theo mẫu của BV N.D G.Đ. "Xin việc thường thì dùng mẫu giấy A3, không ảnh là 100.000 đồng, có ảnh đóng dấu giáp lai là 150.000 đồng" - Tuấn ra giá. Chấp nhận điều kiện, Tuấn yêu cầu gửi ảnh chân dung để làm. Thông tin thì tự điền vào rồi nộp cho doanh nghiệp. GKSK sẽ được xe ôm công nghệ giao tận nơi rồi mới lấy tiền...

Khoảng 3 giờ sau khi chúng tôi cung cấp địa chỉ nhận GKSK, một người lạ chủ động gọi điện, hẹn gặp để giao đúng như yêu cầu đã đặt trước đó. Người giao hàng cho biết chỉ là tài xế xe công nghệ và được thuê vận chuyển, không biết nguồn gốc cũng như tính hợp pháp của GKSK bên trong hồ sơ. Tài xế này còn cho chúng tôi xem 1 xấp hồ sơ và nói đang trên đường giao cho nhiều khách hàng ở vùng ven TP HCM.

Tiếp tục liên hệ với vài tài khoản Zalo "Hân giấy khám sức khỏe lấy ngay", "Giấy khám Tuấn Minh", "Chu Nam" thì những đối tượng này đều khẳng định làm được GKSK của BV Bạch Mai (Hà Nội), BV N.D G.Đ và BV Đa khoa Trung Mỹ Tây. Biểu mẫu của những cơ sở y tế này được làm giả rất tinh vi, từ dấu mộc, chữ ký đến tên bác sĩ thăm khám đều y như thật.

Giấy khám sức khỏe nhóm đối tượng làm giả rồi bán cho khách hàng từ 150.000 - 180.000 đồng/giấy

Hệ lụy khôn lường

Trao đổi với phóng viên, một phó giám đốc BV N.D G.Đ cho hay có biết tình trạng giả GKSK này của BV rao bán trên mạng. Các đối tượng đã làm giả tinh vi từ hình ảnh biểu mẫu, con dấu, đến chữ ký của nhân viên BV. Lãnh đạo BV khẳng định toàn bộ quy trình khám sức khỏe tại đây được thực hiện nghiêm ngặt, có định danh người khám, thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng và lưu trữ hồ sơ đúng quy định. BV tuyệt đối không cấp khống, không cấp giấy khi người dân không đến khám trực tiếp.

Theo vị BS này, GKSK là căn cứ pháp lý để đánh giá khả năng lao động, hành nghề hoặc lái xe. Việc mua bán giấy tờ giả sẽ dẫn đến hệ lụy khôn lường khi người mua có thể che giấu các bệnh lý nguy hiểm như tim mạch, huyết áp, động kinh, rối loạn tâm thần, thị lực hoặc tình trạng sử dụng chất kích thích. Đối với các ngành nghề đặc thù như tài xế, vận hành máy móc, lao động nặng, việc chứng minh về tình trạng sức khỏe là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công việc. Việc mua bán GKSK giả là do một bộ phận người dân có tâm lý muốn hoàn tất hồ sơ nhanh, ngại đến cơ sở y tế để khám đúng quy trình. Một bộ phận người dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ rằng việc mua bán, sử dụng GKSK giả là hành vi vi phạm pháp luật. Lợi dụng nhu cầu cần hoàn thiện hồ sơ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để chào mời, trục lợi bất chính.

Trong khi đó, BSCKII Nhan Tô Tài, Giám đốc BV Trung Mỹ Tây cũng xác nhận rằng BV cũng là "nạn nhân" của tình trạng giả mạo GKSK. Các đối tượng làm giả rất tinh vi, có con dấu, chữ ký của bác sĩ và các phòng ban. Nếu quan sát kỹ, đặc biệt là chỉ số khám bệnh thì sẽ dễ dàng phát hiện ngay. BS Tài khuyến cáo người dân không nên làm GKSK giả để rước họa vào thân. Riêng các cơ sở tiếp nhận lao động, nếu nghi ngờ GKSK giả, hãy báo ngay cho cơ quan công an.

Thông tin nhóm đối tượng trao đổi khi phóng viên nhập vai khách hàng cần mua giấy khám sức khỏe

Nhiều vụ việc bị phanh phui Trong năm 2026, Sở Y tế TP HCM phát hiện 2 hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề dược có sử dụng GKSK giả của BV N.T.P. Trước đó, năm 2022, BV này cũng từng cảnh báo bị làm giả GKSK sử dụng cho lái xe (họ tên bác sĩ giả, chức vụ giả, chức danh giả; sử dụng dấu giả; sử dụng chữ ký giả...). Tháng 1-2026, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hạnh (26 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Trước đó, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Hiền Ngô" và Zalo "Ngô Hiền" để rao bán GKSK giả quy mô lớn. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu xin việc, xuất khẩu lao động, học tập của người dân để rao bán GKSK từ 150.000 - 300.000 đồng. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ; thuê người giao hàng trung gian hoặc gửi giấy tờ giả qua dịch vụ chuyển phát nhanh, xe khách đến nhiều địa phương. Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, bán, sử dụng giấy khám sức khỏe giả dưới mọi hình thức; chỉ thực hiện khám sức khỏe tại các cơ sở y tế hợp pháp, được cấp phép. Khi phát hiện các đối tượng, tài khoản rao bán giấy tờ giả trên mạng xã hội, cần kịp thời tố giác đến cơ quan công an để xác minh, xử lý. Mọi hành vi làm giả, mua bán, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; người sử dụng giấy tờ giả cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.



