HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công dụng của rau ngót

Minh Ánh
|

Canh rau ngót là món ăn quen thuộc cho thực đơn cơm nhà bởi hương vị thanh mát, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng trong ngày hè.

Công dụng của cây rau ngót

Ở nhiều vùng nông thôn Bắc Bộ, rau ngót mọc thành bụi to sát hàng rào, không cần chăm sóc nhiều, cứ hái là có. Người ta dùng rau ngót nấu canh với thịt băm, xay với nước cho trẻ ăn dặm, hay đơn giản luộc chấm mắm... những món ăn quen đến mức ít ai dừng lại hỏi: cây này thực ra có công dụng gì?

Chỉ khi các nghiên cứu bắt đầu được phổ biến rộng hơn, người ta mới nhìn lại bụi rau ngót góc vườn với con mắt khác. Rau ngót có tên khoa học là Sauropus androgynus , thuộc họ Diệp hạ châu (Phyllanthaceae). Cây thân gỗ nhỏ, lá mọc so le, hoa đỏ tím nhỏ li ti. Lá rau ngót là bộ phận được dùng nhiều nhất, cả trong ẩm thực lẫn y học dân gian.

5 công dụng nổi bật của rau ngót

1. Giàu dinh dưỡng, bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu

Lá rau ngót chứa vitamin C ở mức cao hơn nhiều loại rau lá xanh thông thường, cùng với protein thực vật, canxi, sắt, kali và vitamin nhóm B.

Đây là lý do rau ngót thường được khuyến khích trong chế độ ăn của phụ nữ sau sinh, người thiếu máu nhẹ, trẻ em đang phát triển... Nước rau ngót xay nhuyễn từ lâu đã là một trong những lựa chọn ăn dặm tự nhiên phổ biến nhất tại các gia đình Việt.

2. Hỗ trợ lợi sữa cho phụ nữ sau sinh

Đây là công dụng gắn liền với rau ngót lâu đời nhất trong văn hóa dân gian Việt Nam. Phụ nữ sau sinh, đặc biệt giai đoạn đầu chưa có nhiều sữa, thường được người thân nấu canh rau ngót với thịt băm hoặc xương để ăn hằng ngày.

Theo Đông y, rau ngót có tính mát, vị ngọt nhẹ, tác dụng thanh nhiệt và kích thích tuyến sữa. Một số nghiên cứu hiện đại ghi nhận trong lá rau ngót có chứa papaverine - một alkaloid có thể liên quan đến khả năng hỗ trợ tiết sữa. Dù chưa có bằng chứng lâm sàng toàn diện, đây vẫn là bài thuốc dân gian được tin dùng qua nhiều thế hệ.

3. Hỗ trợ hạ sốt và thanh nhiệt cơ thể

Trong Đông y, rau ngót thuộc nhóm thảo dược tính hàn, tác dụng thanh nhiệt giải độc. Nước ép lá rau ngót tươi từ lâu được dùng trong dân gian để hạ sốt cho trẻ nhỏ  ép lấy nước, lọc qua vải sạch, cho uống từng thìa nhỏ. Những ngày hè oi bức, canh rau ngót là món thanh nhiệt dễ ăn, phù hợp mọi lứa tuổi.

4. Tốt cho tiêu hóa và hỗ trợ gan

Lá rau ngót chứa chất xơ và các hợp chất kích thích tiêu hóa nhẹ. Trong dân gian, nước sắc lá rau ngót đôi khi được dùng cho người bị táo bón nhẹ hoặc khó tiêu sau bữa nhiều dầu mỡ.

Một số tài liệu Đông y cũng ghi nhận tác dụng hỗ trợ chức năng gan, giúp cơ thể đào thải độc tố tốt hơn. Đây là tác dụng hỗ trợ, không thay thế điều trị y tế trong các trường hợp bệnh lý. Bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

5. Kháng khuẩn và hỗ trợ miễn dịch

Nghiên cứu thành phần hóa học của rau ngót cho thấy lá cây chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa. Người dân nhiều vùng nông thôn có thói quen dùng lá rau ngót tươi giã nát đắp lên vết thương nhỏ, mụn nhọt để giảm viêm.

Hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa tự nhiên trong lá rau ngọt được cho là giúp củng cố hệ miễn dịch, hiệu quả nhất khi bổ sung đều đặn qua chế độ ăn hằng ngày.

Một điều ít được biết đến: ăn rau ngót sống hoặc uống nước ép lượng lớn trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hô hấp do papaverine tích lũy. Vì thế, bạn không nên sử dụng rau ngót liên tục trong thời gian dài. Bữa ăn gia đình nên kết hợp đa dạng các loại rau củ xen kẽ để bổ sung đầy đủ các dưỡng chất, vitamin thiết yếu cho sức khỏe. Rau ngót nên được nấu chín, luộc hoặc nấu canh, đặc biệt với trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Tổng hợp

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Kia Sportage 2026 ra mắt Việt Nam: Thiết kế mới, dùng động cơ hybrid cạnh tranh Honda CR-V

Kia Sportage 2026 ra mắt Việt Nam: Thiết kế mới, dùng động cơ hybrid cạnh tranh Honda CR-V

01:25
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

01:22
Khoảnh khắc cảnh sát Campuchia đột kích biệt thự nhà tướng quân đội, bắt 27 người

Khoảnh khắc cảnh sát Campuchia đột kích biệt thự nhà tướng quân đội, bắt 27 người

00:39
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại