Công bố tỷ lệ tín nhiệm mới của Tổng thống Putin

Kết quả khảo sát mới công bố cho thấy tỷ lệ tín nhiệm và ủng hộ dành cho Tổng thống Nga cùng các đảng phái có nhiều biến động.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tỷ lệ người dân Nga bày tỏ sự tín nhiệm đối với Tổng thống Vladimir Putin đạt 71,1%, theo kết quả khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VCIOM) thực hiện từ ngày 13-19/7.

VCIOM cho biết, kết quả khảo sát tổng hợp cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Vladimir Putin trong giai đoạn từ ngày 13-19/7 đạt 65,3%.

Hoạt động của Chính phủ Nga được 43,1% số người tham gia khảo sát đánh giá tích cực, trong khi công việc của Thủ tướng Mikhail Mishustin nhận được mức ủng hộ 43,2%.

Có 53,1% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng Thủ tướng Mishustin.

Những người tham gia khảo sát cũng bày tỏ quan điểm đối với lãnh đạo các đảng có đại diện trong Quốc hội Nga.

Theo đó, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) Gennady Zyuganov nhận được tỷ lệ tín nhiệm 30,8%; Lãnh đạo đảng Nước Nga Công bằng (A Just Russia) Sergey Mironov đạt 23%; Lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Leonid Slutsky đạt 20,9%; Chủ tịch đảng Người Mới (New People) Alexey Nechaev đạt 11,6%.

Về mức độ ủng hộ các chính đảng, đảng Nước Nga Thống nhất (United Russia) đạt 32,7%; Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) đạt 11,9%; đảng Người Mới (New People) đạt 10,5%; Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) đạt 9,6%; và đảng Nước Nga Công bằng (A Just Russia) đạt 5,4%.

Khảo sát được thực hiện với 1.600 công dân trưởng thành tại Nga.