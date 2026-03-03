Công bố 4 doanh nghiệp bị điều tra trong dự án Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2

Trong vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát hiện dấu hiệu sai phạm liên quan đến 4 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Bộ Công an đã tách hành vi, tài liệu liên quan và chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

4 doanh nghiệp gồm: Tổng công ty 36, Tổng công ty 319, Tổng công ty Thành An và Công ty cổ phần Armephaco, VnExpress đưa tin.

Trước đó, hôm 27/2, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Y tế, bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Trong 9 bị can còn lại của vụ án, ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế và ông Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó ban phụ trách, cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 - Ảnh: TP

Theo kết luận điều tra, trong quá trình lựa chọn nhà thầu cho 10 gói thầu xây lắp tại hai dự án, nếu có đơn vị liên hệ, bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ giới thiệu gặp trực tiếp ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, để trao đổi. Ngược lại, các đơn vị có nhu cầu “xin thầu”, ông Thắng đều báo cáo và xin ý kiến bà Tiến, báo Dân Trí đưa tin.

Tại gói thầu XDBM-01, có 9 đơn vị mua hồ sơ nhưng chỉ 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Kết quả đánh giá kỹ thuật cho thấy, liên danh Tổng công ty 36 - Tổng công ty 319 - Tổng công ty Thành An là đơn vị duy nhất đạt yêu cầu, với 902/1.000 điểm.

Liên danh này sau đó trúng thầu với giá hơn 2.100 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2024, Ban Y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu hơn 1.900 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, sau mỗi lần được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu đã chi cho ông Thắng 5% giá trị hợp đồng trước thuế, tổng cộng 37,8 tỷ đồng. Khi ông Thắng nghỉ hưu, ông Hữu Tuấn (Phó giám đốc, sau đó là Giám đốc Ban) tiếp tục nhận khoản tương ứng 5%, với tổng số 4,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can và người liên quan đã nộp 44,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong đó, bà Tiến nộp 14,5 tỷ đồng, ông Thắng 1 tỷ đồng, ông Tuấn 3,7 tỷ đồng, bị can Lê Thanh Thiêm 14 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã kê biên 3 bất động sản của ông Thắng tại Hà Nội và Hà Nam (cũ), 1 bất động sản của ông Tuấn tại Hà Nam, cùng nhiều tài sản khác của các bị can.

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014, tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng, quy mô mỗi bệnh viện 1.000 giường.

Tính đến hết năm 2024, hai dự án đã giải ngân 5.086 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, Bộ Công an xác định các sai phạm đã gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tập trung tối đa nguồn lực để sớm đưa hai dự án vào sử dụng; đồng thời thực hiện thanh, quyết toán đúng quy định, tránh tiếp tục gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.