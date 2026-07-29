Một TikToker sinh năm 2001 tại TP.HCM bị Công an xử phạt sau khi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và thừa nhận hành vi xuất phát từ việc thiếu kiềm chế cảm xúc, thiếu hiểu biết pháp luật.

Ngày 24/7/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Hồ Chí Minh vừa xử lý đối với Ng.P.Th. (sinh năm 2001, cư trú tại phường Khánh Hội) sử dụng tài khoản Tiktok “Aim..” có hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

Hình ảnh Ng.P.Th. (sinh năm 2001, cư trú tại phường Khánh Hội) tai cơ quan công an. Ảnh: Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Hồ Chí Minh

Làm việc với cơ quan Công an, Ng.P.Th. thừa nhận hành vi vi phạm do thiếu kiềm chế cảm xúc và chưa nhận thức đầy đủ các quy định pháp luật khi tham gia mạng xã hội; Ng.Ph.Th. đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm và đăng tải thông tin cải chính trên tài khoản cá nhân.

Qua vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân thực hiện “3 KHÔNG” (Không tin - Không bình luận - Không chia sẻ) thông tin khi chưa kiểm chứng. Nâng cao ý thức, chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng. Mọi hành vi phát tán, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.