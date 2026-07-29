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Công an truy tìm người tên Nguyễn Thị Diễm SN 1989

Trang Anh
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Theo hồ sơ, Nguyễn Thị Diễm có hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại khu phố Nhị Mỹ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 27/7/2026 cho biết đã ban hành quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Diễm (SN 1989, quê quán Đồng Tháp) để phục vụ công tác điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định do Thượng tá Đào Quốc Hưng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ký ban hành, việc truy tìm được thực hiện căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 04/2022/TT-BCA của Bộ Công an quy định về công tác truy tìm trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan điều tra cho biết, Nguyễn Thị Diễm là người cần truy tìm để phục vụ quá trình giải quyết vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan bị hại Lê Văn Kiên, xảy ra ngày 15/11/2024 tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Theo hồ sơ, Nguyễn Thị Diễm có hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại khu phố Nhị Mỹ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp. Hiện người này không rõ đang ở đâu, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tổ chức truy tìm theo quy định.

Nguyễn Thị Diễm (ảnh trái) và quyết định truy tìm - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp giao Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ trì triển khai các biện pháp truy tìm.

Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân khi phát hiện hoặc biết thông tin về Nguyễn Thị Diễm cần thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp (PC02) qua số điện thoại 0823.171.617 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định.

Theo cơ quan điều tra, việc truy tìm nhằm phục vụ hoạt động điều tra vụ án và không đồng nghĩa với việc xác định người bị truy tìm có tội. Việc giải quyết vụ án sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

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