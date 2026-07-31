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Công an truy tìm người phụ nữ tên Phạm Thị Lan Anh 56 tuổi

Trang Anh
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Ai biết hoặc nhìn thấy Phạm Thị Lan Anh ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Công an TP Hà Nội tối 30/7/2026 cho biết, Công an thành phố đang truy tìm người phụ nữ trong vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh, giải quyết đơn tố giác Phạm Thị Lan Anh (SN: 1970; thường trú tại: số 166 ngõ Văn Chương, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay tiền quá hạn không trả.

Phạm Thị Lan Anh - Ảnh: Công an Hà Nội

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Phạm Thị Lan Anh hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy đối tượng trên (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết hoặc nhìn thấy Phạm Thị Lan Anh ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0982.958.665) hoặc qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

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