Công an truy đuổi, bắt giữ người đàn ông 44 tuổi

Nhận được thông tin, Công an phường đã phân công 2 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiến hành truy đuổi.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vào khoảng 15h00 ngày 20/7/2026, chị L.T.T.L (sinh năm 2006, trú tại đường Trần Nguyên Hãn, phường Nha Trang) đến Trụ sở Công an phường trình báo về vụ trộm cắp tài sản.

Theo đó, chị L và bạn trai tên H. đã theo dõi, bắt gặp được đối tượng đã trộm cắp 2 chiếc điện thoại di động vào buổi sáng cùng ngày tại bờ biển Trần Phú (phường Nha Trang) khi đối tượng đang chuẩn bị bán đồ trộm được tại cửa hàng cầm đồ trên đường Dã Tượng. Tuy nhiên, khi bị phát giác, đối tượng đã bỏ chạy khỏi cửa hàng nên L. đến trụ sở Công an phường nhờ hỗ trợ truy bắt đối tượng.

Đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Nhận được thông tin, Công an phường đã phân công 2 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiến hành truy đuổi, khi đến đường Hoàng Diệu, tổ công tác đã bắt được đối tượng L.N.D. (sinh năm 1982, trú phường Nam Nha Trang).

Việc hỗ trợ người dân bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội, hạn chế thiệt hại tài sản cho người dân.

