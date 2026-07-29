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Công an TP.HCM tìm thân nhân của người phụ nữ tử vong trên sông Lòng Tàu: Cao 1m56, tóc ngắn uốn

Minh Tuệ
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Sau khi phát hiện thi thể một người phụ nữ chưa rõ tung tích trôi dạt trên sông Lòng Tàu, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo truy tìm thân nhân. Người dân có thông tin liên quan được đề nghị liên hệ cơ quan điều tra để phối hợp xác minh.

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý vụ “chết người chưa rõ tung tích”.

Theo Công an, thi thể nạn nhân được phát hiện ngày 21/7, trôi dạt trên sông Lòng Tàu thuộc xã An Thới Đông, TP.HCM. Đặc điểm nhận dạng: nạn nhân là nữ giới, cao 1m56, tóc ngắn uốn (nhiều tóc bạc), dáng người bình thường.

Công an TP . HCM tìm kiếm thân nhân của người phụ nữ tử vong trên sông Lòng Tàu - Ảnh 1.

Ảnh do Công an TP.HCM cung cấp

Bên cạnh đó, nạn nhân mặc đồ bộ áo ngắn tay, quần lửng có họa tiết cây dừa đen, hoa văn vàng, xanh và xám, quần dài màu đen. Răng giả tháo lắp hàm trên, mất răng rải rác hàm dưới.

Công an đề nghị ai là thân nhân hoặc biết nạn nhân trên, xin liên hệ Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, gặp Điều tra viên - Trung tá Nguyễn Minh Quân, số điện thoại: 070.841.3961 để giải quyết.

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Tags

sông Lòng Tàu

nạn nhân

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