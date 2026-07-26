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Công an TP. Hà Nội chính thức thông tin về vụ cháy lớn ở Thanh Liệt

Phạm Trang
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Công an TP Hà Nội cho biết đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ để khống chế đám cháy xảy ra tại cụm công trình xây dựng trên đường 25m (phường Thanh Liệt).

Khoảng 18h06 ngày 25/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại cụm công trình xây dựng trên đường 25m, phường Thanh Liệt.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, qua xác minh ban đầu, xác định đám cháy phát triển nhanh, có nguy cơ lan sang các khu vực kho chứa và các cơ sở kinh doanh lân cận, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã khẩn trương điều động 12 xe chữa cháy của các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 2, 4, 10, 12, 13, 15, 31 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đồng thời, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 2 xe chỉ huy, 2 xe tải chở phương tiện, 1 xe trạm bơm và 1 xe téc nước trực tiếp đến hiện trường để chỉ huy, tổ chức công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Ngay sau khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển trên diện rộng, ngọn lửa bao trùm khu vực kho chứa và các công trình lân cận. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do thời tiết có gió mạnh khiến lửa bùng phát, cháy lan nhanh; lượng chất cháy lớn, tỏa nhiệt cao, khói dày đặc cản trở việc trinh sát và tiếp cận đám cháy. Bên cạnh đó, việc khai thác nguồn nước phục vụ chữa cháy tại khu vực hiện trường gặp nhiều trở ngại.

Trước tình hình trên, Chỉ huy chữa cháy đã đề nghị Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố điều động chi viện 1 xe chữa cháy của Học viện Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng 2 xe chữa cháy của Bộ Tư lệnh Thủ đô; đồng thời chỉ đạo các lực lượng khẩn trương trinh sát hiện trường, tổ chức khai thác nguồn nước, triển khai đồng bộ nhiều mũi chữa cháy nhằm khống chế, khoanh vùng đám cháy, ngăn chặn cháy lan và bảo vệ các công trình lân cận.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương tiện, máy xúc ngăn cháy lan (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Song song với công tác chữa cháy, Chỉ huy hiện trường đã phối hợp chính quyền địa phương huy động máy xúc phá dỡ các cấu kiện bị sập đổ, mở lối cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận sâu vào khu vực cháy để dập lửa. Các lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an phường Thanh Liệt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân phòng và dân quân tự vệ cũng được huy động để phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực xảy ra cháy.

Sau thời gian nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy với sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng và chính quyền địa phương, đến khoảng 19h32 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế; đến khoảng 19h45, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng đã kịp thời bảo vệ, không để cháy lan sang hơn 1.000m² diện tích kho cùng các công trình lân cận.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra, làm rõ.


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Tags

cảnh sát giao thông

Học viện Phòng cháy

chữa cháy và Cứu nạn

cứu hộ

Công an phường Thanh Liệt

công an TP Hà Nội

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