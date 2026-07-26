Công an thông tin liên quan đến giấy phép lái xe, người dân cả nước lưu ý

Không phải ai cũng hiểu đúng những quy định liên quan đến giấy phép lái xe. Công an đã có thông tin để người dân nắm bắt.

Nhiều người tham gia giao thông hiện vẫn chưa phân biệt rõ giữa hai hình thức xử lý vi phạm là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép lái xe.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa có thông tin làm rõ sự khác biệt giữa hai quy định này, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo thông tin được Công an tỉnh Phú Thọ đăng tải, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn đã phát hiện và xử lý 114.874 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, 1.738 trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn, còn 13.896 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Cán bộ CSGT trực tiếp hướng dẫn người dân tra cứu, thực hiện các thủ tục về giấy phép lái xe trên nền tảng số. (Ảnh minh hoạ: Cổng Thông tin điện tử Công an Hưng Yên)

Những con số này cho thấy tình trạng vi phạm giao thông vẫn diễn ra phổ biến, đồng thời phản ánh thực tế nhiều người dân còn nhầm lẫn giữa hai hình thức xử lý vi phạm nêu trên.

Theo cơ quan công an, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Trong thời gian bị tước giấy phép lái xe, người vi phạm không được điều khiển phương tiện thuộc hạng giấy phép đã bị tước. Nếu vẫn cố tình điều khiển phương tiện, người vi phạm sẽ tiếp tục bị xử lý theo quy định.

Trong khi đó, trừ điểm giấy phép lái xe là cơ chế quản lý mới nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện. Mỗi giấy phép lái xe được cấp 12 điểm và sẽ bị trừ một số điểm tương ứng tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Khi bị trừ hết 12 điểm, người có giấy phép lái xe sẽ không được tiếp tục điều khiển phương tiện theo giấy phép đó. Để được phục hồi điểm, người vi phạm phải thực hiện kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông theo quy định.

Ngược lại, nếu trong thời hạn luật định người điều khiển phương tiện không bị trừ hết điểm và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, giấy phép lái xe sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, chấp hành nghiêm các quy tắc khi tham gia giao thông, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, không chạy quá tốc độ, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển và luôn mang theo đầy đủ giấy tờ theo quy định.