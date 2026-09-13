Công an Thanh Hóa tìm người từng mua thuốc đông y của ''Bố Đời U80''

Công an Thanh Hóa đề nghị những người từng được tư vấn, mua hoặc sử dụng sản phẩm dạng thuốc đông y của Câu lạc bộ Tuệ Minh Đường cung cấp thông tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang xác minh vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại hộ kinh doanh Câu lạc bộ Tuệ Minh Đường, địa chỉ số 83 Lê Thánh Tông và số 08 Trần Quý Cáp, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1950, trú tại số 83 Lê Thánh Tông, phường Sầm Sơn) sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook, TikTok mang tên “Bố Đời U80” để quảng cáo, tư vấn, hướng dẫn sử dụng một số sản phẩm được giới thiệu là thuốc đông y nhằm bán hàng cho khách.

Theo kết quả xác minh ban đầu, mặc dù không có bằng cấp, không được đào tạo chuyên môn về đông y và không có giấy phép hành nghề, Nguyễn Hữu Nghĩa vẫn thực hiện tư vấn, hướng dẫn điều trị cho nhiều khách hàng trên không gian mạng. Người này còn bán các sản phẩm dạng thuốc đông y cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tìm bị hại là những người từng được Nguyễn Hữu Nghĩa hoặc hộ kinh doanh Câu lạc bộ Tuệ Minh Đường tư vấn, giới thiệu, mua các sản phẩm dạng thuốc đông y.

Cơ quan công an đề nghị những cá nhân đã từng liên hệ, được tư vấn, mua hoặc sử dụng các sản phẩm nêu trên chủ động cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Người dân có thông tin liên quan có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tại số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; hoặc liên hệ Điều tra viên Trịnh Huy Anh qua số điện thoại 0904.615.936.

Thời hạn tiếp nhận thông tin trước ngày 20/9/2026.