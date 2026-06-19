HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an Tây Ninh cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, người dân cần lưu ý

Nguyễn Tiến
|

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo thủ đoạn giả mạo thông báo phạt nguội, dụ người dân truy cập link lạ để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Ngày 19-6, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết thời gian gần đây đơn vị liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về việc xuất hiện các đối tượng sử dụng số điện thoại cá nhân gửi tin nhắn thông báo vi phạm giao thông hoặc yêu cầu nộp phạt qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Tây Ninh cảnh báo lừa đảo phạt nguội qua tin nhắn năm 2026 - Ảnh 1.

Các đối tượng gửi tin nhắn kèm đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm đánh cắp thông tin người dùng.

Theo phản ánh, các đối tượng gửi tin nhắn đến điện thoại người dân với nội dung thông báo phương tiện có vi phạm giao thông, kèm theo đường dẫn được thiết kế gần giống trang Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Khi nhấp vào đường link này, người dùng sẽ được chuyển đến giao diện có hình thức tương tự trang chính thức của cơ quan Nhà nước.

Đáng chú ý, dù nhập biển số xe đang sử dụng hay thậm chí một biển số không tồn tại, hệ thống giả mạo vẫn hiển thị thông tin vi phạm với mức phạt rất thấp, thường chỉ vài chục ngàn đồng nhằm tạo tâm lý chủ quan, khiến người dân nhanh chóng làm theo hướng dẫn.

Công an Tây Ninh cảnh báo lừa đảo phạt nguội qua tin nhắn năm 2026 - Ảnh 2.

CSGT Tây Ninh khuyến cáo người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin tài khoản cho người lạ.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu người dùng cung cấp số tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực hoặc mã OTP để hoàn tất việc nộp phạt. Nếu thực hiện theo yêu cầu, toàn bộ số tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt chỉ trong thời gian ngắn.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, đây là thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng, lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo liên quan đến vi phạm giao thông. Đã có nhiều trường hợp trở thành nạn nhân do mất cảnh giác.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin khi chưa xác minh rõ nguồn gốc; không cung cấp số tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập, mã OTP, mã xác thực hay bất kỳ thông tin bảo mật nào cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, người dân cần kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống, đồng thời cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeTraffic để tra cứu thông tin phạt nguội, theo dõi tình trạng xử lý vi phạm và phản ánh các hành vi vi phạm giao thông theo quy định.

Khởi tố thêm 11 vụ án, gần 200 bị can liên quan lừa bán 'kỳ nghỉ dưỡng'
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

lừa đảo phạt nguội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Xe máy điện VinFast mới về đại lý: Pin tháo rời 12 kg, giá còn rẻ hơn Honda Wave Alpha

Xe máy điện VinFast mới về đại lý: Pin tháo rời 12 kg, giá còn rẻ hơn Honda Wave Alpha

01:20
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại