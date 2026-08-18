Công an sẽ kiếm tra giao dịch chuyển, nhận tiền của người dân trong trường hợp sau

Một số giao dịch chuyển, nhận tiền tưởng như bình thường có thể khiến tài khoản ngân hàng lọt vào diện xác minh của cơ quan Công an.

Việc cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng tưởng chỉ là cách kiếm thêm thu nhập nhưng có thể khiến chủ tài khoản bị kéo vào đường dây phạm tội mà không lường trước hậu quả.

Tội phạm ma túy lợi dụng tài khoản ngân hàng

Tội phạm ma túy đang ngày càng tận dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để che giấu dòng tiền và gây khó khăn cho quá trình truy vết của lực lượng chức năng.

Theo cảnh báo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng mạng xã hội và các hội nhóm trực tuyến để tìm người bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng.

Công an tỉnh Ninh Bình cảnh báo thủ đoạn lợi dụng mua bán, thuê, mượn tài khoản ngân hàng để hoạt động mua, bán trái phép chất ma túy. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Đổi lại, những người cung cấp tài khoản có thể được trả một khoản tiền hoặc hoa hồng. Tuy nhiên, sau khi có quyền sử dụng tài khoản, các đối tượng có thể dùng tài khoản này để nhận tiền từ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, sau đó tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản khác nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Điều này khiến một tài khoản ngân hàng vốn được sử dụng cho các giao dịch cá nhân có thể bất ngờ xuất hiện trong quá trình điều tra một vụ án hình sự.

Công an Ninh Bình cho biết thực tế đã ghi nhận tình trạng người dân, trong đó có thanh thiếu niên, sinh viên và lao động tự do, vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc muốn nhận tiền nhanh đã đồng ý bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM hoặc cung cấp thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử cho người khác.

Chủ tài khoản có thể bị xác minh

Một trong những rủi ro lớn nhất là người đứng tên tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh khi tài khoản xuất hiện trong dòng tiền liên quan đến hoạt động phạm tội.

Nếu có căn cứ cho thấy chủ tài khoản biết hoặc có hành vi giúp sức cho việc thực hiện tội phạm, người này có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Mức độ xử lý phụ thuộc vào tính chất, mức độ và vai trò của từng người trong vụ việc.

Đáng chú ý, việc giao tài khoản cho người khác không đồng nghĩa với việc chủ tài khoản có thể đứng ngoài mọi trách nhiệm. Các thông tin như tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, tài khoản ngân hàng điện tử hay số điện thoại đăng ký ngân hàng đều có thể trở thành mắt xích quan trọng để cơ quan chức năng xác định đường đi của dòng tiền.

Công an Ninh Bình khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, ví điện tử; đồng thời không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin xác thực tài khoản cho người khác.

Người dân cũng cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công, hoa hồng hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền thay người khác khi không biết rõ nguồn tiền.

Thấy giao dịch bất thường, cần xử lý ngay

Việc thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch là cách đơn giản để phát hiện sớm những bất thường trên tài khoản cá nhân.

Nếu xuất hiện khoản tiền không rõ người gửi, giao dịch chuyển tiền mà chủ tài khoản không thực hiện hoặc những giao dịch có dấu hiệu bất thường, người dùng cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.

Đặc biệt, không nên tiếp tục chuyển số tiền nhận được cho một tài khoản khác chỉ vì có người yêu cầu, nhất là khi không xác định được nguồn gốc khoản tiền. Những giao dịch tưởng như "chuyển hộ" hoặc "nhận hộ" có thể trở thành một phần trong quá trình luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.

Từ cảnh báo của Công an tỉnh Ninh Bình, người dân cần hiểu rằng tài khoản ngân hàng không phải thứ có thể tùy tiện giao cho người khác sử dụng. Một khoản tiền công nhỏ từ việc cho thuê hoặc cho mượn tài khoản có thể đi kèm những rắc rối pháp lý lớn nếu tài khoản bị lợi dụng cho hoạt động phạm tội.

Phụ huynh và nhà trường cũng được khuyến cáo tăng cường tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về việc quản lý tài khoản ngân hàng, đặc biệt trước những lời mời gọi kiếm tiền trên mạng bằng cách mở tài khoản, nhận tiền hoặc chuyển tiền thay người khác.

Khi phát hiện hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản có dấu hiệu phục vụ hoạt động phạm tội, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng.