Công an sẽ điều tra chủ tài khoản ngân hàng nếu phát hiện giao dịch rút tiền như sau

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không rút tiền mặt bằng hình thức sau để tránh các rủi ro pháp lý.

Thời gian gần đây, cơ quan công an cảnh báo về tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh và tổ chức lợi dụng thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng nhưng không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Theo đó, các đối tượng sở hữu hoặc thuê máy POS từ ngân hàng, sau đó quảng cáo dịch vụ "quẹt thẻ lấy tiền mặt", "hỗ trợ rút tiền từ thẻ tín dụng", "rút tiền nhanh phí thấp" thông qua mạng xã hội, hội nhóm trực tuyến hoặc các mối quan hệ cá nhân. Khi khách hàng có nhu cầu, đối tượng thực hiện thao tác quẹt thẻ với giá trị tương ứng như một giao dịch mua hàng. Tuy nhiên, trên thực tế không có hàng hóa được mua bán hay dịch vụ được cung cấp. Sau khi giao dịch thành công, khách hàng nhận tiền mặt và bị trừ một khoản phí.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, việc sử dụng POS để tạo ra các giao dịch khống không chỉ làm sai lệch bản chất của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt mà còn có thể bị lợi dụng nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Các đối tượng phạm tội có thể sử dụng nhiều thẻ ngân hàng khác nhau để thực hiện giao dịch giả tạo qua POS, tạo ra chứng từ thanh toán có vẻ hợp pháp trên hệ thống, sau đó tiếp tục luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Trong một số trường hợp, thẻ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng được sử dụng có thể liên quan đến hành vi đánh cắp dữ liệu, lừa đảo trực tuyến hoặc chiếm đoạt tài khoản. Khi giao dịch được thực hiện thông qua POS, chủ cơ sở kinh doanh có thể vô tình trở thành một mắt xích trong chuỗi hoạt động phạm tội.

Bên cạnh đó, giao dịch khống cũng có thể bị lợi dụng để hợp thức hóa doanh số, lập chứng từ không phản ánh đúng bản chất hoạt động kinh doanh, gây khó khăn cho công tác quản lý thuế và kiểm tra tài chính. Một số dịch vụ "đáo hạn thẻ tín dụng", "rút tiền mặt từ thẻ tín dụng" cũng có thể sử dụng POS để tạo giao dịch không có hoạt động mua bán thực tế, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia.

Những giao dịch nào cần cảnh giác?

Người dân và các đơn vị kinh doanh cần đặc biệt lưu ý các trường hợp quảng cáo dịch vụ "quẹt thẻ lấy tiền mặt", "rút tiền qua POS", "đáo hạn thẻ tín dụng".

Ngoài ra, những giao dịch thanh toán có giá trị lớn nhưng không có hàng hóa, dịch vụ hoặc hóa đơn chứng minh; doanh số POS tăng bất thường so với ngành nghề đăng ký; nhiều giao dịch có giá trị tương đương nhau được thực hiện liên tiếp trong thời gian ngắn cũng là những dấu hiệu cần được kiểm soát.

Đối với chủ thẻ, việc tham gia các giao dịch này có thể dẫn đến nguy cơ lộ thông tin thẻ, mã bảo mật và dữ liệu giao dịch. Chủ thẻ cũng có thể gặp khó khăn khi phát sinh tranh chấp do không có chứng từ mua bán thực tế, đồng thời có nguy cơ bị ngân hàng kiểm soát, khóa thẻ hoặc hạn chế sử dụng nếu phát hiện dấu hiệu giao dịch bất thường.

Với đơn vị chấp nhận thanh toán, việc sử dụng POS sai mục đích có thể dẫn tới nguy cơ bị thu hồi thiết bị, chấm dứt hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ và phong tỏa các khoản tiền liên quan để phục vụ công tác xác minh.

Đáng chú ý, theo cảnh báo của cơ quan công an, các cá nhân, hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp sử dụng máy POS để thực hiện giao dịch không đúng mục đích có thể bị cơ quan chức năng điều tra, xác minh khi có dấu hiệu liên quan đến các hành vi như rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép thông tin tài khoản ngân hàng hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp biết rõ mục đích phạm tội nhưng vẫn tham gia hoặc hỗ trợ thực hiện, cá nhân liên quan có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật hình sự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ sử dụng máy POS đúng mục đích thanh toán hàng hóa, dịch vụ thực tế; không tham gia các dịch vụ quẹt thẻ để nhận tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào. Chủ tài khoản cũng nên thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch và thông báo ngay cho ngân hàng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, không nên cho thuê, cho mượn hoặc để người khác sử dụng tài khoản, thiết bị POS vào các hoạt động không đúng mục đích đăng ký. Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân quảng cáo hoặc thực hiện dịch vụ rút tiền mặt qua POS, đáo hạn thẻ tín dụng hay các giao dịch có dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời phản ánh tới ngân hàng hoặc cơ quan công an để được xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk