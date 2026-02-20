Công an ra cảnh báo quan trọng tới tất cả người bán hàng

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có thành phố Đà Nẵng, đã xuất hiện thủ đoạn tội phạm mua hàng số lượng lớn, sau đó đề nghị chuyển khoản theo hình thức Internet Banking cho người bán hàng.

Nhưng thực chất đối tượng không chuyển tiền thật, mà đã dùng một số phần mềm tạo dựng biên lai (bill) thanh toán giả rồi đưa cho người bán hàng xem nhằm chứng minh là đã thực hiện việc chuyển khoản.

Người bán hàng nhìn ảnh bill giả các đối tượng đưa cho, tưởng là thật nên đồng ý giao hàng. Cho đến khi các nạn nhân không thấy tài khoản báo có tiền và nhận ra mình đã bị lừa, thì các đối tượng đã đi xa.

Ngoài ra, trên mạng internet các đối tượng còn đăng dịch vụ cung cấp các biên lai thanh toán giả của nhiều ứng dụng ngân hàng, ứng dụng thanh toán khác nhau tiếp tay cho hành vi lừa đảo nêu trên.

Trước tình hình trên, công an đề nghị người dân lưu ý:

Ngoài ra, lưu ý không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ứng dụng, mã xác thực OTP, email… cho bất kỳ ai kể cả khi người đó tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan nhà nước.

Trường hợp phát hiện cần liên hệ Cảnh sát khu vực/Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn hoặc Cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn.