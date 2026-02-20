HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an ra cảnh báo quan trọng tới tất cả người bán hàng

Duy Anh |

Gần đây, các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn tạo dựng biên lai (bill) thanh toán giả rồi đưa cho người bán hàng sau đó nhanh chóng rời đi.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có thành phố Đà Nẵng, đã xuất hiện thủ đoạn tội phạm mua hàng số lượng lớn, sau đó đề nghị chuyển khoản theo hình thức Internet Banking cho người bán hàng. 

Nhưng thực chất đối tượng không chuyển tiền thật, mà đã dùng một số phần mềm tạo dựng biên lai (bill) thanh toán giả rồi đưa cho người bán hàng xem nhằm chứng minh là đã thực hiện việc chuyển khoản.

Người bán hàng nhìn ảnh bill giả các đối tượng đưa cho, tưởng là thật nên đồng ý giao hàng. Cho đến khi các nạn nhân không thấy tài khoản báo có tiền và nhận ra mình đã bị lừa, thì các đối tượng đã đi xa. 

Ngoài ra, trên mạng internet các đối tượng còn đăng dịch vụ cung cấp các biên lai thanh toán giả của nhiều ứng dụng ngân hàng, ứng dụng thanh toán khác nhau tiếp tay cho hành vi lừa đảo nêu trên.

Trước tình hình trên, công an đề nghị người dân lưu ý: 

Ngoài ra, lưu ý không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ứng dụng, mã xác thực OTP, email… cho bất kỳ ai kể cả khi người đó tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan nhà nước. 

Trường hợp phát hiện cần liên hệ Cảnh sát khu vực/Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn hoặc Cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn.

Bắt tạm giam cô gái trẻ Phạm Ngọc Mỹ Tiên
Tags

Tin nóng trong ngày

lừa đảo

báo mới

THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO

Công an xã

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

chuyển khoản

chiếm đoạt tài sản

thủ đoạn lừa đảo mới

hóa đơn

Email

Bill

biên lai

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại