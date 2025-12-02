Công an ra cảnh báo liên quan đến căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng của người dân

Theo Công an xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng quy định về tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng chủ yếu nhắm vào tâm lý mong muốn được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự của thanh niên đang theo học Đại học, Cao đẳng và sự thiếu hiểu biết của một số gia đình về quy trình, thủ tục tuyển quân.

Thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng là giả danh cán bộ Ban Chỉ huy quân sự hoặc cán bộ Công an cơ sở, liên hệ với gia đình có con em trong diện khám tuyển và từng bước thực hiện hành vi lừa đảo như sau:

Chúng sẽ yêu cầu chuyển khoản các loại phí như: "phí xác minh hồ sơ", "phí hoãn nghĩa vụ quân sự".

Đối tượng sẽ dẫn dụ nạn nhân vào các đường link giả mạo như "Tra cứu lệnh gọi nhập ngũ", "Tải giấy triệu tập điện tử" có chứa mã độc để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an khẳng định, thực chất, đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, đồng thời tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Quảng Trực khuyến cáo người dân:

Không đăng nhập vào các đường link lạ;

Không làm theo hướng dẫn của người tự xưng là "cán bộ quân sự";

Khi có nghi vấn, liên hệ trực tiếp Ban Chỉ huy quân sự xã hoặc Công an xã để được xác minh;

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, số tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai.

Hành vi lừa đảo trên đang diễn biến phức tạp với nhiều biến tướng tinh vi; Công an xã Quảng Trực đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện tốt công tác tuyển quân tại địa phương.



