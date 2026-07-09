HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an phong tỏa một giao dịch chuyển tiền 40 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank

Thu Thủy
|

Qua kiểm tra, giao dịch chuyển tiền vẫn chưa được hạch toán hoàn tất. Lực lượng Công an và ngân hàng đã kịp thời áp dụng biện pháp phong tỏa giao dịch.

Công an phong tỏa giao dịch lừa đảo tiền 40 triệu đồng tại Vietcombank - Ảnh 1.

Công an xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ mới đây đã phối hợp với Ngân hàng Vietcombank để giúp 01 người dân trên địa bàn kịp thời thu hồi toàn bộ số tiền 40 triệu đồng bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.

Cụ thể, ngày 23/6/2026, ông Trịnh Minh Hồng (sinh năm 1972, trú tại thôn Phù Chính, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) nhận được cuộc gọi từ 01 đối tượng tự xưng là cán bộ huyện đội, đề nghị ký hợp đồng tổ chức chuyến du lịch đến Hạ Long. Sau khi tạo dựng được lòng tin, đối tượng tiếp tục đề nghị ông Hồng liên hệ mua 120 giường sắt hai tầng và cung cấp số điện thoại của một đơn vị bán hàng để trực tiếp giao dịch.

Tin tưởng, ông Hồng đã chuyển khoản 40 triệu đồng để đặt cọc mua hàng. Tuy nhiên, khi đến địa điểm hẹn, ông không gặp được người như đã thỏa thuận, đồng thời không thể liên lạc với các số điện thoại liên quan. Nhận thấy mình bị lừa đảo, ông đã nhanh chóng đến Công an xã Thổ Tang trình báo.

Công an phong tỏa giao dịch lừa đảo tiền 40 triệu đồng tại Vietcombank - Ảnh 2.

Ông Trịnh Minh Hồng gửi thư cảm ơn lực lượng Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thổ Tang đã khẩn trương xác minh vụ việc, hướng dẫn công dân hoàn thiện các thủ tục cần thiết và phối hợp với Ngân hàng Vietcombank rà soát giao dịch. Qua kiểm tra, thời điểm ông Hồng trình báo, giao dịch chuyển tiền vẫn chưa được hạch toán hoàn tất. Lực lượng Công an và ngân hàng đã kịp thời áp dụng biện pháp phong tỏa giao dịch, ngăn chặn số tiền chuyển đến tài khoản của đối tượng lừa đảo, qua đó giúp ông Hồng thu hồi toàn bộ số tiền 40 triệu đồng.

Việc hỗ trợ người dân thu hồi thành công số tiền bị lừa đảo thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong tiếp nhận, xử lý tin báo của Nhân dân, đồng thời khẳng định hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an và các tổ chức tín dụng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp để tạo dựng lòng tin, yêu cầu chuyển tiền, đặt cọc mua hàng hoặc thực hiện các giao dịch tài chính. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất và liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ xử lý, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Chuyên gia Đức cay đắng: Dạy Trung Quốc cách làm ô tô, chúng ta đã "tự tay sát hại chính mình"
http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" fill="none" viewBox="0 0 36 36" class="flex-shrink-0">
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

lừa đảo tiền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại