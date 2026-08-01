Công an phát cảnh báo khẩn đến tất cả phụ huynh có con em ở độ tuổi thiếu niên

Lực lượng công an khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu tâm trong việc dạy dỗ vì trào lưu này đang tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, lực lượng công an tại nhiều địa phương liên tiếp phát đi cảnh báo về một trào lưu mới trong một bộ phận học sinh ở độ tuổi thiếu niên.

Theo ghi nhận, nhiều em từ lớp 4 đến lớp 9 đã tự ý thay đổi kết cấu xe đạp bằng cách tháo phanh, sơn lại xe với màu sắc nổi bật hoặc lắp thêm các phụ kiện không đảm bảo an toàn trước khi sử dụng.

Điều đáng lo ngại là những chiếc xe sau khi được "độ chế" không chỉ phục vụ mục đích thể hiện cá tính mà còn trở thành công cụ để các nhóm học sinh thực hiện hàng loạt hành vi nguy hiểm trên đường.

Vào các buổi tối, các em thường hẹn nhau tụ tập thành từng nhóm, điều khiển xe dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, buông cả hai tay, thậm chí bốc đầu để quay video đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem và tương tác.

Công an khuyến cáo phụ huynh quan tâm, giáo dục con em trong độ tuổi thiếu niên, tránh tâm lý thích thể hiện bản thân dẫn đến vi phạm pháp luật (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Theo cơ quan công an, việc tự ý tháo phanh hoặc thay đổi kết cấu xe khiến phương tiện không còn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu. Chỉ cần gặp tình huống bất ngờ như có người băng qua đường, phương tiện khác chuyển hướng hoặc mặt đường trơn trượt, người điều khiển rất dễ mất kiểm soát, dẫn đến tai nạn với hậu quả khó lường.

Không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân, các hành vi như dàn hàng ngang, lạng lách hay bốc đầu còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của những người tham gia giao thông khác, đồng thời làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân khiến nhiều học sinh tham gia trào lưu này xuất phát từ tâm lý muốn thể hiện bản thân, chạy theo xu hướng trên mạng xã hội hoặc tìm kiếm sự chú ý từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, những lượt xem hay lượt thích trên các nền tảng trực tuyến không thể bù đắp những hậu quả mà một vụ tai nạn giao thông có thể gây ra.

Trước thực trạng trên, công an đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường quan tâm, quản lý con em, đặc biệt trong dịp nghỉ hè khi các em có nhiều thời gian sinh hoạt bên ngoài. Phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra phương tiện mà con sử dụng, kịp thời phát hiện việc tự ý tháo phanh, thay đổi kết cấu hoặc gắn thêm các phụ kiện không đảm bảo an toàn.

Đồng thời, cần nhắc nhở con em không tham gia các nhóm tụ tập vào buổi tối hoặc các hoạt động mang tính chất thử thách, biểu diễn trên đường phố.

Bên cạnh vai trò của gia đình, các nhà trường cũng được khuyến nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao nhận thức cho học sinh về những rủi ro khi tham gia các trào lưu nguy hiểm.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và lực lượng công an được xem là giải pháp quan trọng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ sớm.

Công an cũng khuyến cáo học sinh tuyệt đối không tháo phanh, không độ chế xe đạp, không điều khiển xe dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, bốc đầu hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nguy hiểm nào trên đường. Đồng thời, không quay, đăng tải hoặc chia sẻ các video có nội dung vi phạm pháp luật nhằm câu view, câu tương tác trên mạng xã hội.

Đối với người dân, khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe có dấu hiệu gây mất an ninh, trật tự hoặc vi phạm an toàn giao thông, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý theo quy định.

Theo lực lượng chức năng, xây dựng văn hóa giao thông an toàn không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý mà cần bắt đầu từ ý thức của mỗi cá nhân.

Đối với học sinh, việc chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông và nói không với những trào lưu nguy hiểm trên mạng xã hội chính là cách bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.