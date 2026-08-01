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Công an phá chuyên án quy mô lớn, bắt giữ Lê Tôn Nữ Diễm Thúy và 64 người, tịch thu 2.000 tang vật

Chi Chi (Tổng hợp)
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Công an TPHCM đã mời làm việc 76 người có liên quan; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố 65 bị can trong chuyên án này.

Ngày 1/8, Công an TP.HCM chính thức thông tin trên báo Tiền phong về việc triệt phá thành công một đường dây chuyên pha chế, bơm chiết và phân phối thuốc lá điện tử (pod) có chứa chất ma túy Etomidate. Đáng chú ý, đường dây quy mô lớn này do nhóm đối tượng người nước ngoài trực tiếp điều hành, với tổng tang vật thu giữ gồm gần 2.000 đầu pod cùng lượng lớn tinh dầu ma túy.

Công an phá chuyên án phức tạp có yếu tố nước ngoài, bắt giữ Lê Tôn Nữ Diễm Thúy và 64 người - Ảnh 1.

Hàng chục đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: TPO

Trước đó, vào đầu tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04 - Công an TP.HCM) đã chủ trì xác lập chuyên án nhằm đấu tranh, bóc gỡ mạng lưới mua bán trái phép chất ma túy Etomidate do hai đối tượng Hoo Jia How (quốc tịch Malaysia) và Melvin Tan Junjie (quốc tịch Singapore) cầm đầu.

Sau thời gian theo dõi chặt chẽ, khoảng 18 giờ ngày 17/7, Ban chuyên án đã quyết định cất lưới, đồng loạt tiến hành bắt giữ Melvin Tan Junjie, Oh Jang Fong (cùng quốc tịch Singapore) và Hoo Jia How. Lực lượng chức năng thu giữ ngay tại hiện trường 1.331 đầu pod chứa chất ma túy Etomidate cùng 140 ml tinh dầu ma túy dùng để bơm chiết.

ZNews dẫn thông tin kết quả đấu tranh bước đầu xác định, các đối tượng đã thuê một căn nhà nằm trên tuyến đường Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) để làm "xưởng" pha chế, bơm chiết tinh dầu Etomidate vào các vỏ đầu pod. Sau khi hoàn thiện sản phẩm, chúng phân phối cho các đại lý đầu mối để đưa ra thị trường tiêu thụ hoặc tổ chức sử dụng trái phép.

Từ lời khai của các đối tượng cầm đầu, Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng chuyên án và triệt xóa thêm 02 nhánh phân phối thứ cấp do Lê Tôn Nữ Diễm Thúy (ngụ phường Tân Thuận) và Trần Đình Cảnh (ngụ phường Bình Phú) đứng ra điều hành.

Theo bái Sài Gòn Giải Phóng, tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã triệu tập, làm việc với 76 cá nhân có liên quan; đồng thời chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 65 đối tượng. Trong đó, có 10 bị can mang quốc tịch nước ngoài, bao gồm: 4 công dân Singapore, 4 công dân Malaysia và 2 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc).

Tổng tang vật thu giữ xuyên suốt chuyên án đạt gần 2.000 đầu pod chứa ma túy Etomidate cùng 140 ml tinh dầu ma túy nguyên liệu. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ vai trò của các mắt xích liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

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