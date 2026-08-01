Oanh Socola vừa bị Bộ Công an bắt giam, khám xét khẩn cấp là ai?

Lý Hoàng Oanh (Oanh Socola) vừa Bộ Công an bắt giữ trong chuyên án quy mô đặc biệt lớn.

Trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô hàng chục tỷ đồng bằng hình thức số lô, số đề và cá độ bóng đá vừa bị Bộ Công an bóc gỡ, cái tên Lý Hoàng Oanh (biệt danh Oanh "Socola") nổi lên là một trong hai đối tượng cầm đầu điều hành chính, đóng vai trò then chốt trong việc quản lý tài chính và vận hành mạng lưới đại lý.

Vai trò "trụ cột" tài chính và vận hành lô đề của Oanh "Socola"

Cùng với Vũ Quang Minh — đối tượng trực tiếp quản lý hệ thống cá độ bóng đá trực tuyến trên nền tảng Bong88.com, Lý Hoàng Oanh (Oanh "Socola") được xác định là mắt xích quan trọng nắm giữ toàn bộ hoạt động mua bán số lô, số đề trong đường dây.

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức và chỉ đạo hệ thống đại lý nhiều cấp, Oanh "Socola" còn trực tiếp nắm giữ và điều phối nguồn tiền thắng, thua của toàn bộ hệ thống. Để quản lý mạng lưới phức tạp này, Oanh cùng đồng bọn đã tận dụng tối đa công nghệ hiện đại khi xây dựng, tích hợp các nhóm Telegram trên ứng dụng Bot tự động nhằm nhận phơi đề, tính toán kết quả giao dịch và theo dõi biến động tài chính của các đại lý cấp dưới.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Phạm Tuấn Anh; Lý Hoàng Oanh. Ảnh: Bộ Công an

Đường dây cờ bạc tinh vi với giao dịch hàng chục tỷ đồng mùa World Cup 2026

Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng do Oanh "Socola" và Vũ Quang Minh điều hành mang tính chất khép kín, phân cấp bài bản và ứng dụng công nghệ tinh vi. Các đối tượng đã thuê kỹ thuật viên xây dựng website riêng, sử dụng tài khoản ngân hàng ảo, SIM rác và ví điện tử không chính chủ để che giấu dòng tiền.

Ước tính mỗi tuần, đường dây này phát sinh số tiền giao dịch lên tới nhiều tỷ đồng. Đặc biệt, chỉ riêng trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026), tổng lượng tiền cá cược và lô đề bị thu giữ, ghi nhận chỉ trong khoảng một tháng đã chạm mốc hàng chục tỷ đồng, trong đó có nhiều phơi đề và kèo cá độ có trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Bộ Công an

Cuộc đột kích đồng loạt và quyết định khởi tố từ Bộ Công an

Sau thời gian xác minh và lập chuyên án đấu tranh, ngày 15/7/2026, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an địa phương đồng loạt khám xét 11 địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ 50 điện thoại di động, nhiều thiết bị công nghệ, 10.000 USD cùng hàng loạt sổ sách, dữ liệu điện tử liên quan.

Đến ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án hình sự. Tiếp đó, ngày 25/7/2026, quyết định khởi tố bị can đối với Oanh "Socola", Vũ Quang Minh cùng 24 đối tượng liên quan về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" đã được phê chuẩn. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền và kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.