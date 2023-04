Công an Long An tìm thêm bị hại của “siêu lừa” Phạm Duy Thanh

Ngày 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", do bị can Phạm Duy Thanh (SN 1985; ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) thực hiện.

Đối tượng Thanh. Ảnh do công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An xác định khoảng cuối năm 2019, do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên Thanh đã ký kết nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và lập các vi bằng mua bán nhà, đất đối với 5 thửa đất ở thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của 26 bị hại.

Để giải quyết vụ án khách quan và toàn diện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An thông báo ai là nạn nhân bị Thanh lừa đảo nhưng chưa trình báo thì liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra để vụ án được giải quyết theo quy định của pháp luật.