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Công an khuyến nghị người dân thực hiện ngay bước này với tài khoản VNeID

Huỳnh Duy
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Cơ quan công an đã đưa ra khuyến nghị dành cho tất cả người dùng ứng dụng VNeID.

Bộ Công an đã nâng cấp ứng dụng định danh điện tử VNeID lên phiên bản 2.2.10 với nhiều tiện ích mới, trong đó có dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và chức năng phản ánh việc nhận thẻ căn cước.

Cơ quan công an khuyến nghị người dân sớm cập nhật ứng dụng để khai thác đầy đủ các tính năng mới.

Theo thông tin từ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk, việc nâng cấp VNeID nằm trong lộ trình triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Người dùng VNeID được khuyến nghị cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất để sử dụng thêm nhiều tiện ích. (Ảnh minh hoạ: Giáo dục Thủ đô)

Điểm đáng chú ý trong phiên bản 2.2.10 là việc bổ sung dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo Thông tư số 101/2026/TT-BCA của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Thông qua ứng dụng VNeID, người dân có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp, theo dõi quá trình xử lý và nhận kết quả theo quy định mà không cần trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Ngoài ra, ứng dụng cũng được bổ sung tính năng phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc nhận thẻ căn cước. Trong trường hợp chậm nhận thẻ, thông tin trên thẻ có sai sót hoặc phát sinh vướng mắc trong quá trình trả thẻ, người dân có thể gửi phản ánh ngay trên VNeID để cơ quan công an tiếp nhận, kiểm tra và xử lý.

Một tiện ích mới khác là chức năng kết nối thân nhân liệt sĩ. Tính năng này hỗ trợ tra cứu, xác minh và kết nối thông tin về liệt sĩ trên nền tảng số, tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân trong quá trình tìm kiếm thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan.

Đến nay, VNeID đã tích hợp nhiều loại giấy tờ điện tử như căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cùng nhiều loại giấy tờ khác. Người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh để xuất trình các giấy tờ điện tử khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc các giao dịch theo quy định, hạn chế việc mang theo giấy tờ bản giấy.

Theo Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk, việc liên tục bổ sung các tiện ích mới giúp VNeID từng bước trở thành nền tảng số phục vụ nhiều nhu cầu của người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy cải cách hành chính và triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Cơ quan công an khuyến nghị người dân cập nhật VNeID lên phiên bản mới nhất, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và chủ động sử dụng các tiện ích đã được tích hợp trên ứng dụng. Việc cập nhật kịp thời sẽ giúp người dùng tiếp cận đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn.

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