HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý nếu điện thoại xuất hiện tin nhắn này

Nam An
|

Các đối tượng lừa đảo giả danh thông báo phạt nguội qua tin nhắn SMS chứa đường link giả mạo để đánh cắp thông tin ngân hàng, mã OTP và chiếm đoạt tài sản, người dân được khuyến cáo tuyệt đối không nhấp vào các liên kết lạ.

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo đang sử dụng hình thức gửi tin nhắn SMS hàng loạt với nội dung thông báo phương tiện vi phạm giao thông, yêu cầu người nhận truy cập vào đường link để tra cứu và nộp phạt. 

Xuất hiện chiêu trò lừa đảo "phạt nguội" qua tin nhắn SMS

Để tạo lòng tin, chúng sử dụng các tên miền giả mạo có chứa những từ khóa dễ gây nhầm lẫn như "csgt", "bocongan", khiến nhiều người lầm tưởng là trang thông tin chính thức của cơ quan chức năng.

Theo cảnh báo, mục đích của các tin nhắn này là dụ người dùng nhấp vào đường link và thực hiện theo hướng dẫn. Khi đó, các đối tượng có thể đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc âm thầm cài đặt mã độc vào điện thoại để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấp vào các đường link được gửi từ số điện thoại lạ hoặc không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào dưới mọi hình thức. Khi có nhu cầu kiểm tra thông tin phạt nguội, người dân nên sử dụng ứng dụng VNeTraffic hoặc các kênh chính thống của cơ quan chức năng.

Đồng thời, người dân cần chủ động chặn các số điện thoại nghi vấn, báo cáo tin nhắn rác trên thiết bị di động và nâng cao cảnh giác trước mọi tin nhắn chứa đường link lạ nhằm tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại