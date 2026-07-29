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Công an khám xét, phá chuyên án đặc biệt lớn liên quan 1.000 tỷ đồng, bắt Giám đốc Nguyễn Thị Thư SN 1976

Chi Chi
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố 03 vụ án, 18 bị can liên quan tổng giá trị hàng hóa buôn lậu lên tới con số nghìn tỷ đồng.

Ngày 28/7, Bộ Công an đưa tin, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y, hoạt động trên không gian mạng; đồng thời làm rõ các hành vi trốn thuế; in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; đưa và nhận hối lộ...

Công an khám xét, phá chuyên án đặc biệt lớn liên quan 1.000 tỷ đồng, bắt Giám đốc Nguyễn Thị Thư SN 1976 - Ảnh 1.

Các đối tượng (phía sau) trong vụ án Ảnh: Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường

Theo đó, qua công tác nắm tình hình ban đầu, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường xác định có sự tồn tại một đường dây hoạt động phạm tội tinh vi trên không gian mạng, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Viber để liên lạc, giao dịch; có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng, phạm vi hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng nhằm bảo kê, bao che cho hành vi phạm tội.

Qua đó, đã bắt giữ, bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội, gồm: Nguyễn Văn Tùng - chủ hàng, đối tượng cầm đầu; Nguyễn Thị Oanh - đối tượng “bao biên”; nhóm giúp sức cho Oanh gồm lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán; cùng nhóm đối tượng có dấu hiệu bảo kê...

Lực lượng chức năng đã thu giữ 05 xe ô tô, 02 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tương ứng khoảng 4.410 tấn cua cà ra, nầm lợn, tổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội Buôn lậu, Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, quy định tại Điều 188 và Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, ngày 29/6/2026, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các lực lượng liên quan đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây phạm các tội In, phát hành trái phép hóa đơn; Trốn thuế; Đưa, nhận hối lộ; Buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng (viết tắt là Công ty Sỹ Hưng) và hệ sinh thái các công ty có liên quan.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Thị Thư, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại Khu đô thị Gamuda, phường Yên Sở, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty Sỹ Hưng.

Đây là đường dây hoạt động phạm tội tinh vi, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Viber, Zalo... để liên lạc, trao đổi thông tin liên quan đến hành vi phạm tội. Các đối tượng có sự cấu kết chặt chẽ; Nguyễn Thị Thư sử dụng nhiều thành viên trong gia đình, gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu... tham gia hoạt động của đường dây.

Phạm vi hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố; các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng trong lĩnh vực kiểm dịch... nhằm bảo kê, bao che cho hành vi phạm tội. Đáng chú ý, nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với nhiều phương thức, thủ đoạn mới với mục đích trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ, bóc gỡ toàn bộ đường dây, từ Nguyễn Thị Thư - đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Lương Nguyễn Thành Hưng - đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành; nhóm trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội gồm kế toán, thủ kho, lái xe... đến các đối tượng tiếp tay, bảo kê trong cơ quan quản lý nhà nước.

Quá trình phá án đã thu thập tài liệu chứng minh hành vi phát hành trái phép hóa đơn với doanh số trên 900 tỷ đồng; thu giữ 13 xe ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây trên đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng; trốn thuế trên 40 tỷ đồng; đưa, nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ do Cục Cảnh sát PCTP về môi trường chủ trì phối hợp thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Thư, đối tượng cầm đầu, về 04 tội danh: In, phát hành trái phép hóa đơn, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự; Trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự; Buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự; Đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố 13 đối tượng về các tội danh: In, phát hành trái phép hóa đơn (04 đối tượng); Buôn lậu (01 đối tượng); Đưa hối lộ (02 đối tượng); Nhận hối lộ (06 đối tượng).

Khám xét khẩn cấp, khởi tố Lê Thị Kim Nhung liên quan 600 tỷ đồng, thu giữ 1.874 hợp đồng
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