Công an huyện nói gì vụ dân tố bị đánh, công an nói không có căn cứ xử lý?

Thượng tá Ngô Gia Cường, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phó trưởng Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, vừa có cuộc làm việc với phóng viên Báo Người Lao Động về nội dung bài viết: "Dân tố bị đánh chấn thương sọ não, công an huyện Chư Sê nói không có dấu hiệu tội phạm".

Theo thượng tá Cường, ngày 26-8-2021, Công an huyện Chư Sê nhận được đơn trình báo của bà Vũ Thị Hoài (trú huyện Chư Sê) với nội dung chồng bà là ông Nguyễn Quang Huấn (SN 1977, trú xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) bị nhóm người của Hợp tác xã nông nghiệp Ayun Thịnh (gọi tắt HTX Ayun Thịnh, huyện Chư Sê) đánh gây thương tích.

Ông Huấn tố mình bị nhóm người của HTX Ayun Thịnh đánh gây tổn hại 35% sức khỏe

Sau đó, Công an huyện Chư Sê đã tiến hành xác minh, làm rõ chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, dấu vết và lấy lời khai những người liên quan.

Trong đó, ông Nguyễn Quang Huấn khai bị nhóm người của HTX Ayun Thịnh (trong đó có người tên Việt) dùng ôtô chặn xe máy, kiểm tra cá và hành hung, gây thương tích. Tuy nhiên, ông Cao Thanh Phương, Việt (nhân viên HTX Ayun Thịnh) chỉ thừa nhận là thấy ông Huấn thì chặn lại kiểm tra, khi thấy ông Huấn chở ốc nên rời đi, không lấy bịch cá và cũng không hành hung, gây thương tích cho ông Huấn. Cả hai bên đã đối chất nhưng chưa làm rõ được vấn đề.

Nhân chứng của vụ việc là bà Dung (bán hàng cách hiện trường khoảng 50 mét) khai nhìn thấy ôtô chặn xe máy, sau đó hai bên có lời qua tiếng lại chứ không nhìn thấy đánh nhau.

Trích xuất camera bên đường cũng không ghi nhận được hình ảnh xô xát, đánh nhau. Tại đoạn đường mà ông Huấn khai báo bị đánh, phát hiện có một con ốc rơi bên đường nên xác định hiện trường tại đây. Khám nghiệm ôtô và xe máy không có dấu hiệu ma sát, va đập.

Do đó, chưa đủ căn cứ xác định có hay không có việc hành hung xảy ra. Ông Huấn khai bị đánh vào ngày 23-8-2021, nhưng 3 ngày sau mới trình báo công an. Không rõ 3 ngày này ông Huấn có đi đâu, làm gì hay không, có thể xảy ra vụ việc khác trong thời gian này hay không.

Đến ngày 26-8-2021, hết thời hạn nên Công an huyện Chư Sê đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết với nguồn tin trên, nếu có tình tiết mới thì phục hồi điều tra. VKSND cùng cấp cũng thống nhất quyết định này.

Đến ngày 25-2-2022, bà Hoài cung cấp cho Công an huyện Chư Sê 6 file ghi âm được cho là của các ông Trần Tuấn Lâm, Giám đốc HTX Ayun Thịnh cùng Việt, Phương tới nhà xin lỗi, bồi thường.

Các file ghi âm này đang được Công an huyện Chư Sê gửi đến Phân hiện Khoa học hình sự phía Nam – Bộ Công an để trưng cầu giám định, đến nay chưa có kết quả. Khi có kết quả, đủ căn cứ thì phục hồi điều tra.

"Tổn hại 35% sức khỏe phải do nguyên nhân, hành vi gì gây ra thì mới có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, đến nay chưa xác định được" – thượng tá Cường nói.

Tuy phủ nhận nhân viên của mình gây thương tích, nhưng ông Trần Tuấn Lâm vẫn tới nhà hỗ trợ cho ông Huấn 15 triệu tiền thuốc

Phóng viên đặt vấn đề nếu không gây thương tích, hà cớ gì mà ông Trần Tuấn Lâm, Giám đốc HTX Ayun Thịnh, đến nhà hỗ trợ 15 triệu đồng cho ông Huấn. Theo thượng tá Cường, HTX Ayun Thịnh biết việc chặn xe là sai, đến hỗ trợ cho ông Huấn tiền thuốc, chứ không phải bồi thường do gây thương tích cho ông Huấn.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ông Nguyễn Quang Huấn bị nhóm người vây đánh gây tổn hại 35% sức khỏe, lấy đi bịch cá trị giá 200.000 đồng. Sau khi người nhà ông Huấn làm đơn tố cáo, ông Trần Tuấn Lâm, Giám đốc HTX Ayun Thịnh đã đưa người đánh ông Huấn đến nhà xin lỗi, hỗ trợ 15 triệu đồng tiền thuốc chữa bệnh.

Thế nhưng sau khi điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Chư Sê đã thông báo nội dung quá trình điều tra, xác minh chưa có cơ sở xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, do vậy chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm việc ông Huấn bị đánh.