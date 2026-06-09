Công an Hà Nội thông báo vấn đề liên quan đến quy hoạch và đấu giá đất

Mới đây, công an Hà Nội đã phát đi cảnh báo về các chiêu trò lợi dụng đấu giá đất để “thổi giá”, lừa đảo người dân.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Thủ đô tiếp tục ghi nhận sức nóng tại nhiều khu vực, Công an TP Hà Nội vừa phát đi khuyến cáo về những rủi ro phát sinh từ hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đặc biệt là tình trạng lợi dụng thông tin quy hoạch, dự án hạ tầng để đẩy giá bất động sản và thực hiện các hành vi lừa đảo.

Theo cơ quan công an, đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những công cụ quan trọng giúp khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu cho ngân sách và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, sự sôi động của thị trường trong thời gian gần đây cũng kéo theo nhiều diễn biến phức tạp cần được cảnh giác.

Phiên đấu giá đất tại Thanh Oai thu hút lượng lớn người tham gia (Ảnh: CTTĐTCATPHN)

Từ đầu năm 2026, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội như Thanh Oai, Mê Linh, Sóc Sơn hay khu vực Quang Minh đã liên tục tổ chức các phiên đấu giá đất. Theo kế hoạch được công bố, trong năm nay thành phố dự kiến đưa ra đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích gần 729 ha. Tổng giá trị dự kiến thu được từ các phiên đấu giá lên tới hơn 63.000 tỷ đồng.

Không ít phiên đấu giá đã thu hút lượng lớn người tham gia, tạo nên mức cạnh tranh cao và đẩy giá trúng lên nhiều lần so với giá khởi điểm. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, cơ quan chức năng nhận định vẫn tồn tại nguy cơ xuất hiện các hành vi tác động bất thường đến thị trường.

Một trong những hiện tượng được cảnh báo là việc một số cá nhân hoặc nhóm đầu cơ tham gia đấu giá với mức trả giá vượt xa giá trị thực tế của lô đất. Sau khi tạo ra hiệu ứng giá cao cho khu vực, các đối tượng có thể không hoàn tất nghĩa vụ tài chính hoặc chấp nhận mất tiền đặt trước. Mục đích của việc này không phải để sở hữu đất mà nhằm tạo mặt bằng giá mới cho thị trường xung quanh, từ đó hưởng lợi từ các bất động sản đang nắm giữ.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nếu tình trạng này diễn ra phổ biến sẽ làm sai lệch tín hiệu thị trường, khiến giá đất bị đẩy lên ngoài giá trị thực, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước cũng như tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp và khiếu kiện trong tương lai.

Bên cạnh hoạt động đấu giá, sự lan truyền của các thông tin liên quan đến quy hoạch và phát triển hạ tầng cũng đang bị một số đối tượng lợi dụng để kích thích tâm lý đầu tư của người dân.

Trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, TikTok, Zalo hay YouTube, nhiều nội dung quảng bá liên tục xuất hiện với thông tin về việc mở đường, xây dựng dự án lớn hoặc điều chỉnh quy hoạch tại một số khu vực. Đi kèm là những lời giới thiệu hấp dẫn như "đón đầu quy hoạch", "giá sắp tăng mạnh", "cơ hội đầu tư hiếm có" nhằm thu hút người mua.

Công an Hà Nội cho biết những thông tin này không phải lúc nào cũng được kiểm chứng đầy đủ. Trong nhiều trường hợp, dữ liệu về quy hoạch hoặc tiến độ dự án bị diễn giải theo hướng có lợi cho hoạt động môi giới và đầu cơ, khiến nhiều người đưa ra quyết định đầu tư dựa trên tâm lý đám đông thay vì các căn cứ pháp lý rõ ràng.

Đáng chú ý hơn, các hành vi lừa đảo liên quan đến đấu giá đất cũng đang có xu hướng gia tăng với phương thức ngày càng tinh vi. Một số đối tượng đã tạo lập website giả mạo đơn vị đấu giá, doanh nghiệp bất động sản hoặc thậm chí giả danh cơ quan nhà nước để đăng tải thông tin về các lô đất được quảng cáo có vị trí đẹp, giá thấp hoặc thuộc diện "suất ưu tiên".

Sau khi tiếp cận được người có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, tiền giữ chỗ hoặc chi phí làm hồ sơ vào tài khoản cá nhân. Ngoài ra, nhiều trường hợp còn sử dụng mã QR và đường dẫn giả để dẫn dụ người dùng thực hiện giao dịch trực tuyến, từ đó chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc dữ liệu cá nhân.

Trước thực tế trên, Công an TP Hà Nội khuyến nghị người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gốc thông tin trước khi tham gia các giao dịch liên quan đến bất động sản hoặc đấu giá quyền sử dụng đất. Thông tin về quy hoạch, dự án hay kế hoạch đấu giá nên được tra cứu từ cơ quan có thẩm quyền hoặc các kênh công bố chính thức.

Đồng thời, người dân cần đánh giá kỹ tình trạng pháp lý của khu đất, quy hoạch sử dụng đất, năng lực tài chính cá nhân và tránh chạy theo các cơn sốt đầu tư ngắn hạn. Cơ quan chức năng cũng lưu ý không thực hiện chuyển tiền cho các tài khoản không xác minh được chủ thể, không quét mã QR lạ và không cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng không rõ danh tính.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, tung tin sai sự thật hoặc có biểu hiện thao túng thị trường bất động sản, người dân cần nhanh chóng phản ánh tới cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý theo quy định.

*Theo Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hà Nội