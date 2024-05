Công an Hà Nội lật tẩy thủ đoạn tinh vi của cô gái 24 tuổi khi lừa chị bán gà

Tối 20/5, tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an huyện Mê Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Trang (24 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bùi Thị Trang tại cơ quan công an. CACC

Trước đó, vào sáng 7/2, chị H. đi xe máy tới huyện Mê Linh để bán gà. Đến cầu thôn Do Thượng, xã Tiền Phong (huyện Mê Linh), chị H. gặp Trang hỏi mua 15 con gà với giá 5,2 triệu đồng.

Sau đó, Trang mượn điện thoại của chị H. với lý do gọi điện về cho mẹ để hỏi số lượng gà cần mua do điện thoại của đối tượng hết pin. Khi mượn được điện thoại của chị H., Trang lưu số điện thoại của cô ta vào danh bạ của chị H., đặt tên giả danh ngân hàng.

Tiếp đó, đối tượng nhắn tin mạo danh ngân hàng với nội dung cộng số tiền 5,2 triệu đồng vào tài khoản của chị H.

Lúc này, Trang gửi thêm tin nhắn khác với nội dung cộng 10 triệu đồng vào tài khoản của chị H., rồi lấy lý do chuyển nhầm tiền, yêu cầu chị H. chuyển lại số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của đối tượng.

Chị H. đồng ý và đưa cho Trang 3 triệu đồng tiền mặt, còn 7 triệu đồng, chị H. bảo chồng chuyển khoản cho đối tượng.

Nhận được tiền, Trang bảo chị H. chở gà đến nhà. Lợi dụng lúc chị H. không để ý, đối tượng lái xe máy bỏ đi. Phát hiện mình bị lừa, chị H. đã đến cơ quan công an trình báo.

Hiện Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.