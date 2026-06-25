Công an Đồng Tháp thông tin vụ hàng trăm người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Xác minh của Công an tỉnh Đồng Tháp cho thấy, chuỗi cửa hàng bánh mì Hồng Ngọc hoạt động theo mô hình nhượng quyền kinh doanh, mỗi cửa hàng trong hệ thống đều có chủ sở hữu độc lập khác nhau.

Ngày 25/6, tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 5/2026 của UBND tỉnh Đồng Tháp, Đại tá Nguyễn Hồng Khắc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mì Hồng Ngọc tại phường Đạo Thạnh, làm hơn 300 người nhập viện.

Đại tá Nguyễn Hồng Khắc cho biết, cơ quan công an đang chờ kết quả xét nghiệm từ các cơ quan chức năng về y tế, để có cơ sở cho các bước xử lý tiếp theo.

Đại tá Nguyễn Hồng Khắc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin. Ảnh: Hòa Hội

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết, chuỗi cửa hàng bánh mì Hồng Ngọc hoạt động theo mô hình nhượng quyền kinh doanh, mỗi cửa hàng trong hệ thống đều có chủ sở hữu độc lập khác nhau. Đơn vị sở hữu thương hiệu bánh mì Hồng Ngọc đóng vai trò là nhà cung cấp nguồn thực phẩm chính để làm nhân bánh mì cho các cơ sở nhận nhượng quyền.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, việc điều tra và xử lý vụ việc sẽ được cơ quan chức năng xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng, đặc biệt các yếu tố liên quan đến quy trình bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm tại từng cơ sở cụ thể.

Bà Lâm Thị Ngọc Kim - Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp cho biết, tính đến ngày 24/6, tổng số trường hợp phải nhập viện điều trị do nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc đã lên tới 302 ca. Hiện, còn 142 bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực tại các bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Tháp cam kết, ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ nguyên nhân. Dựa trên kết quả xét nghiệm tổng thể và các yếu tố dịch tễ để đánh giá toàn diện nguyên nhân và hướng xử lý.

Bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 16/6, Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho tiếp nhận nhiều người dân có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Điều tra dịch tễ cho thấy, những người này đều ăn bánh mì Hồng Ngọc tại địa chỉ số 64-66 Bis-62 Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh. Những ngày sau đó, số bệnh nhân nghi ngộ độc tiếp tục tăng.

Kết quả xét nghiệm 36 mẫu bệnh phẩm do Viện Pasteur TP.HCM thực hiện đã cho thấy, có tới 25 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella sp - tác nhân nguy hiểm, thường gây ra các vụ nhiễm độc, nhiễm khuẩn thực phẩm cấp tính với độc tố rất cao.

Tuy nhiên, công tác điều tra gặp một số khó khăn do đoàn kiểm tra liên ngành không thể lấy được mẫu thực phẩm lưu của ngày 15/6 tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37. Do chủ cơ sở này không xác định được đã dùng lô nguyên liệu nào hoặc đã bán hết toàn bộ sản phẩm trong ngày, không thực hiện lưu mẫu theo quy định.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Đạo Thạnh đã quyết định tạm dừng hoạt động với cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 kể từ chiều 16/6.

Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị y tế để đảm bảo điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân; đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh.

Được biết, Hồng Ngọc là một thương hiệu bánh mì lớn, có quy mô lên tới hàng chục cơ sở trải rộng khắp các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, từ năm 2024 đến nay, đây đã là vụ nghi ngộ độc thực phẩm thứ 3 liên quan đến chuỗi bánh mì mang thương hiệu này.