Công an đồng loạt triệu tập 86 người, bắt 'kẻ đầu sỏ' Nguyễn Văn Được SN 1993 liên quan hàng trăm tỷ đồng

Nguyễn Văn Được và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng; tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/6/2026, lực lượng Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng liên quan, gồm 2 đối tượng cầm đầu là Ngô Hoàng Đông, Nguyễn Văn Được và 84 đối tượng hoạt động tại 3 địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuộc hệ thống đa cấp mang tên “Nguyễn Được” (BIT99).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được đã tổ chức, điều hành hệ thống BIT99 theo mô hình đa cấp với cơ cấu phân cấp chặt chẽ giữa “tuyến trên” và “tuyến dưới”, chủ yếu nhắm vào người trẻ tuổi, sinh viên và những người có nhu cầu tìm việc làm hoặc mong muốn làm giàu nhanh.

Để lôi kéo nạn nhân, các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội. Sau khi tiếp cận, chúng khai thác thông tin về hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý của từng người để từng bước tạo sự lệ thuộc, cô lập nạn nhân khỏi người thân. Khi đã tạo dựng được lòng tin, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao, hướng dẫn vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của người thân để mua các gói đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, các dự án Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi thực chất không có hoạt động đầu tư hay kinh doanh tạo lợi nhuận mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, đồng thời chi hoa hồng để mở rộng mạng lưới.

Để tạo vỏ bọc, các đối tượng mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng tài liệu, báo cáo kiểm toán giả nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Khi huy động được lượng tiền lớn, chúng bí mật can thiệp hệ thống, tạo các “ví cắt phế” để chuyển tiền của nhà đầu tư sang ví do mình kiểm soát.

Sau đó, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như “hệ thống bảo trì”, “chưa được cấp phép” hoặc “bị hacker tấn công” để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản rồi chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh từ chuyên án do CA TP Đà Nẵng cung cấp: