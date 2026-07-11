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Công an đồng loạt phá án tại 9 tỉnh thành, khởi tố 9 người liên quan số tiền 850 tỷ đồng

Chi Chi
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Các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ tháng 6/2025 cho đến khi bị bắt giữ, tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên tới 850 tỷ đồng.

Ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 09 đối tượng về các tội danh “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá, quy mô lớn lên tới 850 tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tập trung đấu tranh xử lý các loại tội phạm về xâm phạm sở hữu trí tuệ; tội phạm liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng các trang web để “phát lậu” trực tiếp các trận bóng đá của các nước trên thế giới và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, quy mô lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng. Ảnh: Bộ Công an

Đến ngày 26/6/2026, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an huy động cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai phá án tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tây Ninh, Phú Thọ...; đồng thời triệu tập, làm việc với 20 đối tượng có liên quan.

Thu giữ tại chỗ: 25 điện thoại di động và 20 máy tính, màn hình các loại, 30 triệu đồng tiền mặt. Tạm dừng giao dịch 28 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ tháng 6/2025 cho đến khi bị bắt giữ. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch phục vụ mục đích đánh bạc và tổ chức đánh bạc được xác định lên tới 850 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 09 đối tượng về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ra quyết định khởi tố tài xế Nguyễn Phúc Ân SN 1993
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