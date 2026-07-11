Ra quyết định khởi tố tài xế Nguyễn Phúc Ân SN 1993

Tài xế này đã chở các công dân Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối Nguyễn Phúc Ân, sinh năm 1993 và Dương Đăng Cường, sinh năm 1978, cùng trú tại thành phố Huế về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Trước đó, tối 03/7/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị, phối hợp Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, và Công an phường Đồng Sơn kiểm tra hai xe ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, phát hiện 10 công dân Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt các Quyết định tố tụng. Ảnh: CA Quảng Trị

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe ô tô biển kiểm soát 75A-259.72 do Nguyễn Phúc Ân (SN 1993, trú tại 10/21 Cao Bá Quát, phường Phú Xuân, thành phố Huế) điều khiển, chở 5 công dân Trung Quốc; xe ô tô biển kiểm soát 75A-096.60 do Dương Đăng Cường (SN 1978, trú tại 14/36 Trần Quang Khải, phường Thuận Hóa, thành phố Huế) điều khiển, chở 5 công dân Trung Quốc.

Đối tượng Dương Đăng Cường (thứ 2 từ trái sang) và Nguyễn Phúc Ân (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: CA Quảng Trị

Quá trình đấu tranh, hai đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh, cư trú hợp pháp từ thành phố Đà Nẵng ra Hà Nội để những người này tiếp tục tìm đường xuất cảnh trái phép về Trung Quốc. Làm việc với cơ quan Công an, 10 công dân Trung Quốc thừa nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 06/7/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.