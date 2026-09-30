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Công an điều tra số tiền 665.250.000 đồng: Bắt tạm giam Võ Hồng Thủy SN 1981

Duy Anh
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Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là số tiền bị can Thủy đã chiếm đoạt của các hụi viên.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Hồng Thủy (sinh năm 1981, ngụ ấp Phước Tường, xã Quới An, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Võ Hồng Thủy (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Căn cứ kết quả điều tra, Võ Hồng Thủy làm chủ hụi bắt đầu từ năm 2000. Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2020, Thủy có tổ chức cho các hụi viên tham gia các “dây” hụi tháng và hụi nửa tháng và lợi dụng vào sự tin tưởng của các hụi viên, Thủy tự ý lấy tên của các hụi viên gom tiền các “dây” hụi mà hụi viên đã tham gia đóng tiền.

Đến tháng 4/2020, các hụi viên đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng do bà Thủy không còn khả năng chi trả tiền cho các hụi viên.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định Võ Hồng Thủy đã chiếm đoạt của các hụi viên với tổng số tiền là 665.250.000 đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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