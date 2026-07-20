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Công an điều tra khoản giao dịch hơn 11 tỷ đồng: 5 người bị bắt tạm giam

Duy Anh
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Ngày 20/7, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 11 tỷ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Công an điều tra khoản giao dịch hơn 11 tỷ đồng: 5 người bị bắt tạm giam - Ảnh 1.

Đối tượng Đ.V.Q làm việc tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Theo đó, tháng 5/2026, đối tượng Đ.V.Q (sinh năm 1993, trú tại xã Kim Thành, Hải Phòng) đã móc nối với P.V.L (sinh năm 1993, trú tại xã Tiên Lãng, Hải Phòng) để lấy một tài khoản đại lý (Agent) để thực hiện hành vi cá độ bóng đá trong mùa Woldcup 2026.

Sau khi có tài khoản, Đ.V.Q đã tự mình hoặc giao cho N.V.C (sinh năm 1991, trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng) quản lý, tiếp tục cắt chia thành nhiều tài khoản thành viên nhỏ (Member) cấp cho các con bạc để tham gia cá cược bóng đá trên mạng, gồm: N.Đ.C (sinh năm 1981) và N.Đ.V (sinh năm 1974), cùng trú tại xã Kim Thành; D.V.Đ (sinh năm 1991, trú tại Tiên Lãng).

Riêng đối tượng cầm đầu Đ.V.Q cũng tự lập nhiều tài khoản riêng để trực tiếp tham gia cá độ. Các đối tượng tính toán tiền cá độ dựa trên số điểm cược quy đổi thông qua mạng xã hội Telegram sau đó thực hiện việc giao dịch, chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Dữ liệu trích xuất từ hệ thống thể hiện, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2026 đến ngày 19/6, các tài khoản trong đường dây này đã thực hiện trên 1.600 lượt cá cược lượt cá cược với quy mô 233.510 điểm tương ứng với số tiền giao dịch trên 11 tỷ đồng.

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